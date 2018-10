Film der Woche"Der Trafikant": Widerstand, der wächst

Facebook

Eine unkonventionelle Freundschaft entwickelt sich zwischen dem jungen Franz (Simon Morze) und dem alten Sigmund Freud (Bruno Ganz) © Tobis Film

Der Tod ereilt ihn nach dem Liebesspiel im Attersee: Herzinfarkt. Als der Geliebte der Mutter stirbt, versiegt die Geldquelle. Also wird der 17-jährige Franz Huchel (Simon Morzé) aus der Vertrautheit des Salzkammerguts gerissen und wider seinen Willen nach Wien verpflanzt. Dort begrüßt ihn erst einmal Erni Mangold als grimmige Alte am Bahnhof so: „Es stinkt. Das sind die fauligen Zeiten.“ Franz geht beim kriegsversehrten Trafikanten Otto Trsnjek (Johannes Krisch) in die Lehre. In dessen Laden lernt er auch den Psychoanalytiker Sigmund Freud (Bruno Ganz) kennen. Zwischen den beiden entwickelt sich in Gesprächen eine innige Vertrautheit.

