Film der Woche"Der Hauptmann": Opfer und Täter

Max Hubacher brilliert als vom Machthunger Getriebener © Filmladen

Eine Schar betrunkener Wehrmachtssoldaten bläst in den letzten Wochen des Zweiten Weltkriegs zum Halali. Das Ziel der „illustren“ Jagdgesellschaft: Gefreiter Willi, der irgendwo im deutschen Niemandsland um sein (Über-)Leben läuft. Wie ein waidwundes Tier verkriecht sich der 19-Jährige vor seinen Peinigern im Unterholz. Als er am nächsten Morgen am Straßenrand ein verlassenes Offiziersauto mit einer passenden Uniform entdeckt, verwandelt sich der halb verhungerte Soldat in einen ranghohen Hauptmann mit „Führervollmacht“.