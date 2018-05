Supermarktromanze"In den Gängen": Zuckerl, Bier und Liebe

Zärtliche Einblicke in den surrealen Arbeitsmikrokosmos Supermarkt: Dort spinnt Regisseur Thomas Stuber eine verliebenswerte Lovestory.

Feinsinnige Liebesgeschichte, hochkarätig besetzt mit Franz Rogowski und Sandra Hüller © Polyfilm

„Nach dem Feierabend noch einen Kurzen, dann ist die Welt in Ordnung.“ Die Welt, in der die Hauptfigur des Alltagsdramas eintaucht, besteht aus Regalen voller Süßwaren, Spirituosen und Tiefkühlprodukte. In einem Großmarkt irgendwo im nirgendwo träumt Christian (Franz Rogowski) von einem Neuanfang. Bruno (Peter Kurth), der Leiter der Getränkeabteilung, nimmt den Außenseiter mit Knasterfahrung unter seine Fittiche und lernt ihm neben Kistenschlichten und Gabelstaplerfahren auch etwas über das Leben.

Eine Lektion, die „der Frischling“ gut brauchen kann: Christian verliebt sich in „Süßwaren-Marion“ (Sandra Hüller), die eines Tages plötzlich verschwindet. Von seinen Kollegen erfährt er, dass seine Angebetete mit einem gewalttätigen Mann verheiratet ist. Regisseur und Drehbuchautor Thomas Stuber erzählt eine feinsinnige Liebesgeschichte, die Einblicke in einen surrealen Arbeitsmikrokosmos gibt.