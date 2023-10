Der Traum aller Sammelfreunde und Filmliebhaber wird am kommenden Wochenende wahr. Vom 9. bis 12. November veranstaltet Propstore, einer der führenden Anbieter von originalen Filmutensilien und -kostümen, eine gigantische Live-Auktion von knapp 1.800 Memorabilien im britischen Rickmansworth. Wer nicht vor Ort dabei sein kann, für den gibt es einen Livestream des Events. Es kann persönlich, online oder auch via Telefon geboten werden.

Die Bieterinnen und Bietern haben unter anderem die Möglichkeit, das Schild von Captain America (Chris Evans) aus dem Film „Captain America: The First Avenger“ (2011) zu ersteigern. Der Preis wird im Vorfeld auf umgerechnet 57.000 bis 115.000 Euro geschätzt. Im selben Preisrahmen – zumindest laut Schätzungen des Auktionshauses – bewegt sich das Stunt-Kostüm des Piraten Captain Jack Sparrow aus dem Film „Pirates oft he Caribbean – Fremde Gezeiten“ (2011).

Bei Star Wars wird es richtig teuer

Im Fundus finden sich aber auch Objekte, die für deutlich mehr Geld den Besitzer wechseln werden. Indiana Jones Peitsche aus dem 1984 erschienenen Teil „Indiana Jones und der Tempel des Todes“ wird genauso wie Leonardo DiCaprios Jack-Dawson-Outfit aus „Titanic“ (1997) auf 115.000 bis zu 230.000 Euro geschätzt.

Richtig teuer wird es wohl in der Star-Wars-Fraktion. Der schwarze Helm eines TIE-Kampfpiloten der Imperialen Flotte aus „Star Wars – Krieg der Sterne“ (1977) wird für 350.000 bis zu 700.000 Euro gehandelt. Wer sich immer schon den Kopf des "Star Wars"-Droiden C-3PO ins Wohnzimmer stellen wollte, der muss wohl bis zu 1,15 Millionen Euro hinblättern.

Von Kultregisseur Stanley Kubrick ist etwa ein "The Shining"-Manuskript mit handschriftlichen Notizen zu erstehen. Insgesamt erwartet man sich bis zu 13,85 Millionen Euro.

Propstore veranstaltet eine derartige Auktion nicht zum ersten Mal. Bereits 2016, 2017, 2019 und 2022 konnten Fans und Sammler Stücke aus ihren Lieblingsfilmen ersteigern.