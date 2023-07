Zuerst geht es um einen Film. Der heißt "Mermaids don't cry" - Regie führt Franziska Pflaum und Julia Franz Richter spielt Karo, eine der beiden großen weiblichen Rollen (neben Hauptdarstellerin Stefanie Reinsperger). Doch dann geht es im aktuellen "fair&female"-Podcast schnell um Grenzen, um Selbstbestimmung und um Schmerzen in jeder Emanzipations-Geschichte.

Ein Gespräch, das sich um das Leben als Frau und als Mutter dreht. Es wird auch persönlich, denn es geht auch um das Leben als Schauspielerin oder Regisseurin in einer Welt, in der es #MeToo gibt, aber gerade bei uns in Österreich noch immer nicht offen darüber gesprochen wird. Und es geht auch um andere Grenzziehungen, und folglich Grenzen hin zu Lebensrealitäten, die man vielleicht nicht so gerne sehen mag. Weil sie am Rand stehen. Wie jene der Protagonistinnen im Film. Unser Gespräch geht tief hinein und versucht ehrlich mit all den Schichten zu sein, die vor einer gelingenden Selbstermächtigung abgetragen werden müssen.

Hier gibt es den Trailer zum Film, der seit 30. Juni in unseren Kinos läuft.