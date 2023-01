LIVING

Bewertung: ****

Man stelle sich vor: Ein Bürokrat widmet sich jahrzehntelang unermüdlich der Arbeit, nur um kurz vor der Pension mit seinem baldigen Tod konfrontiert zu werden. Lässt sich all die verpasste Lebenszeit im Schnelldurchlauf nachholen? Fragen wie diese beschäftigten Regielegende Akira Kurosawa 1952 in ,,Ikiru“. Oliver Hermanus transportiert den humanistischen Esprit der Vorlage in seinem Remake „Living“ mühelos ins verwüstete London der Nachkriegszeit. Mit preisverdächtiger Hingabe entzückt Bill Nighy als Mr. Williams, ein dauergrimmiger Beamter, der nach der Diagnose seinen finalen Monaten einen tieferen Sinn geben will. Elegisch reflektiert der Film über verpasste Chancen, die Glückssuche und den Tod. (Christian Pogatetz)

IM HIMMEL IST AUCH PLATZ FÜR MÄUSE

Bewertung: ****

Dalli ist eine kleine Angeberin, die von sich behauptet, die mutigste Maus der Welt zu sein. Immerhin forderte ihr verstorbener Papa einst den bösen Fuchs Mäuserich heraus. Was er kann, kann sie schon lange. Ihr Plan: Eine Haarsträhne vom schlafenden Fuchs Weißbauch stehlen. Als dieser sie erwischt und jagt, werden beide von einem Auto erwischt und landen im Tierhimmel. Hier leben alle einstigen Todfeinde in Frieden und Harmonie miteinander. Können Dalli und Weißbauch hier Freunde sein? Welche Abenteuer bietet das Jenseits? Der tschechische Kinderfilm von Jan Bubenícek und Denisa Abrhámovábietet bietet nicht nur detailverliebtes Puppenhandwerk, sondern eine wunderbare, unterhaltsame

Geschichte. (Susanne Gottlieb)

BABYLON - IM RAUSCH DER EKSTASE

Bewertung: ***

Regisseur Damien Chazelle setzt mit seinem Drei-Stunden-Epos über das Hollywood der 1920er auf Exzess. Die Geschichten jedoch bleiben blass. Der Film erzählt von der Zeit, als die junge Filmmetropole von der Stummfilmära ins Tonzeitalter schlitterte. Brad Pitt spielt einen gefeierten Filmbeau, Margot Robbie ein aufstrebendes Starlet. Hier geht es zur ausführlichen Filmkritik!

SHOTGUN WEDDING

Bewertung: ***

Eine Hochzeit unter Palmen, mit Sonne, Meer und allen Liebsten: Was nach einem Traumszenario klingt, artet im abenteuerlustigen Film von Jason Moore in den blanken Horror aus. Kurz bevor sich Darcy (Jennifer Lopez) und Tom (Josh Duhamel) auf den Philippinen das Ja-Wort geben, verzögert sich die Trauung durch ungebetene Gäste. Eine Bande von Piraten stürmt die Feier, nimmt Freunde und Verwandte als Geisel. Die romantische Komödie erfindet das Rad des Genres nicht neu, bezirzt aber als kurzweiliger Action-Spaß mit launiger Besetzung und paradiesischer Kulisse. Besonders amüsant: Globe-Preisträgerin Jennifer Coolidge als tollpatschige Schwiegermutter. (Christian Pogagetz)