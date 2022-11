Der frühere Kinderstar Mickey Kuhn war erst sechs Jahre alt, als er in dem 1939 gedreht Film "Vom Winde verweht" eine Rolle ergatterte. Er spielte "Beau", den Sohn von Ashley und Melanie Wilkes.

Der geduldige Onkel Clark

Später erinnerte er sich in vielen Interviews an seine Zeit am Set. Eine Szene mit Co-Star Clark Gable wollte ihm zum Beispiel nicht und nicht gelingen: "Meine Zeile war: 'Hallo, Onkel Rhett!', aber ich sagte ständig "Hallo, Onkel Clark'". Gable nahm in schließlich zur Seite und erklärte ihm geduldig, dass er nur für die Zeit des Films "Onkel Rhett" genannt werden sollte. Beim vierten Versuch klappte es schließlich.

Nach einigen weiteren Rollen in Hollywood beendet Kuhn seine Schauspiel-Karriere in den fünfziger Jahren und arbeitete bis zu seiner Pensionierung im Flughafen-Management.