„Wie ein wilder Stier“: Der Film, der das Bild des Schauspielers Robert De Niro entscheidend prägte. Er absolvierte ein einjähriges Boxtraining und aß sich 30 Kilo für Jake LaMottas späte Jahre an. Der Lohn: sein zweiter Oscar © Everett Collection / picturedesk.com

So muss es gewesen sein: Das Boxen wurde für den Film erfunden. Keine andere Sportart hat vergleichsweise so viele und vor allem so viele hervorragende Werke gezeitigt. Man denke zum Beispiel an Fußball oder Eishockey. Großer Sport, kleine Filme!

Wenn daher nach den besten Sportfilmen gefragt wird, dann sind sich Internetuser oder das altehrwürdige American Film Institut einig, das Boxen schlägt alle! Und immer ganz vorne dabei: Martin Scorseses „Wie ein wilder Stier“ (1980) und John G. Avildsens „Rocky“ (1976). Beide bedienen elementare Muster des Boxfilms: die Biografie eines tatsächlich existierenden Boxers, mit Höhen und allen Tiefen, im ersten Fall, der Kampf David gegen Goliath, der Niemand gegen den Star, der Niemand, der selbst zum Star wird im zweiten.

Wie die Faust aufs Auge

Boxen und Film passen, das darf man so sagen, wie die Faust aufs Auge. Beide bestehen aus denselben Elementen (und haben ihren Weg am selben Ort, dem Jahrmarkt, begonnen): Charaktere, Dramatik, Bewegung, der Kampf Mann gegen Mann, Gut gegen Böse. Der Boxfilm ist kein eigentliches Genre, er kann vieles sein: Kriminalfilm, Film noir, Drama, Biografie, selten auch Komödie und noch seltener Literaturverfilmung. Und auch der Western hat seine Spuren hinterlassen: Am Ende reduziert sich das Drama – eines Moments oder des ganzen Lebens – auf zwei Kontrahenten, die sich zum letzten Duell gegenüberstehen. Ausgang ungewiss. Der Underdog, das hat uns „Rocky“ am eindrucksvollsten gelehrt, kann der Sieger sein. Der Letzte, der steht, gewinnt.

Die 10 besten Boxerfilme Wie ein wilder Stier: Einer der besten amerikanischen Filme: Martin Scorseses Lebensgeschichte des Boxers Jake LaMotta (Robert de Niro) gewann 1981 zwei Oscars – viel zu wenige. Rocky: Mit Fanfaren, Kapuzenpullover und großer Geste (Hände hoch) boxt sich „Philly Kid“ Rocky Balboa hier zum popkulturellen Phänomen. Oscar für „Bester Film“. Jagd nach Millionen: Manipulierte Kämpfe, die Reflexion des Boxers vor dem Kampf: „Body and Soul“ mit dem früh verstorbenen John Garfield nahm 1947 viel vorweg, was den Boxfilm prägte.



Schmutziger Lorbeer: Humphrey Bogarts letzter Film, 1956, von seiner Krankheit gezeichnet: Als arbeitsloser Reporter lässt er sich für korrupte Boxgeschäfte einspannen. Nach Budd Schulberg.



Million Dollar Baby: Eine Seltenheit im Boxfilm: Mit Hilary Swank steht eine Frau im Mittelpunkt. Clint Eastwoods 25. Film als Regisseur (2004) ist ein emotional wuchtiges Drama. Vier Oscars. Fat City: Gescheiterte Existenzen wohin man blickt. John Hustons Film von 1972 wirft einen Blick auf den Bodensatz des Boxgeschäfts. Mit dem jungen Jeff Bridges. When we were Kings: 30. Oktober 1974, Zaire: Muhammad Ali besiegt George Foreman im „Rumble in the Jungle“. Leon Gast dokumentiert kongenial einen der größten Kämpfe aller Zeiten. Bleed for this: Zwischen Coolness und der stille nach dem Kampf spielt Miles Teller hier Box-Champ Vinny Pazienza: Unfall, Genickbruch, Comeback. Einfach genial! Der Boxer: Boxen ist mehr als das Ringgeviert: Vor dem Hintergrund des Nordirlandkonfliktes spielt Daniel Day-Lewis einen Gefängnisheimkehrer! Dramatisch und emotional. Phantom Punch: Der schwächste beste Film: Aber ein Film über den enigmatischen Sonny Liston. Ving Rhames ist Liston: vom Aufstieg bis zu dessen frühem Fall. Ein Geheimtipp!

Creed II Der Film. Mit „Creed – Rockys Legacy“ schrieb Regisseur Ryan Coogler („Black Panther“) die Geschichte des Boxers Rocky Balboa 2015 erfolgreich fort. Die gelungene Fortsetzung von Steven Caple Jr., wieder mit Sylvester Stallone und Michael B. Jordan, läuft seit gestern in den

österreichischen Kinos.