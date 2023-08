Poor Things

Seit seinem fantastischen Debüt "Dogtooth" ist der griechische Regisseur Yorgos Lanthimos ein Grant für besondere Geschichten, schräge Drehbücher, unberechenbare Figuren, eine lakonische Grundhaltung und eine grandiose Kamera voller Weitwinkel und Reißschwenks. Nun kehrt der vielfach ausgezeichnete Filmemacher von "The Favourite - Intrigen und Irrsinn" zurück auf die großen Leinwand. Oscarpreisträgerin Emma Stone verkörpert in dieser surrealen, horrorhaften Sci-Fi-Romanze eine junge Frau, die von einem unorthodoxen Wissenschaftler (Willem Dafoe) Frankenstein-artig ins Leben zurückgeholt wird und sich auf ein episches Abenteuer im Europa des 19. Jahrhunderts begibt. Der Trailer verspricht schon einmal Großartigstes.

Priscilla

An Biopics über Musikerinnen und Musiker mangelt es wahrlich nicht. Sofia Coppola ("Lost in Translation") wagt sich nun - nach Baz Luhmanns Hymne "Elvis" - an dessen titelgebende Frau Priscilla (Cailee Spaeny) des King of Rock 'n' Roll (Jacob Elordi). Vorlage für den von Mubi vertriebenen Film sind die 1985 veröffentlichten Memoiren („Elvis and Me“) von Priscilla Presley, die von 1967 bis 1973 mit Elvis verheiratet war. Die heute 78-Jährige machte sich später als Schauspielerin („Dallas“, „Die nackte Kanone“) einen Namen. Der erste Blick auf den Trailer verrät: der Haarspray zischt und der Lidstrich sitzt.

Ferrari

Es ist das Venedigjahr der Ehe-Biopics: In Michael Manns "Ferrari" verkörpern die Publikumslieblinge Adam Driver und Penélope Cruz Enzo und Laura Ferrari. Genau! Jenes Paar, das das gleichnamige Luxus-Sportwagen-Imperium aufgebaut hat. Es ist Manns erster Film seit fast einem Jahr. Und die stürmische Ehe steht im Fokus und jenes delikate Detail, als sie die Zukunft ihres Unternehmens auf den Gewinn eines einzigen Rennens verwetteten: die "Mille Miglia". Berühmt-berüchtigt. Großes Starkino.

El Conde

Nach Jackie (Jackie Kennedy), Spender (Diana Spencer) und vor einem Biopic über Maria Callas - mit Angeline Jolie in der Titelrolle - kehrt der chilenische Filmemacher Pablo Larraín mit einer rabenschwarzen Komödie nach Venedig retour. Dabei erschafft er ein Paralleluniversum, in dem der verstorbene chilenische Diktator Augusto Pinochet (Jaime Vadell) ein 250 Jahre alter Vampir ist. Beheimatet in einer verfallenen Villa an der Südspitze des Kontinents, nährt er seinen Appetit auf das Böse, um sich selbst zu erhalten. Achtung, das wird politisch und gegenwärtig!

Maestro

Zweites Ehe-Biopic ist zugleich die zweite Regie-Arbeit von Bradley Cooper für Netflix: Er hat sich selbst als Dirigent, Pianist und Komponist Leonard Bernstein besetzt, Carey Mulligan dessen Frau Felicia Montealegre. Für die überbordende Biopic-Zutat Erotik ist gesorgt, beide hatten Affären, Bernstein war homosexuell, ihre Ehe blieb arrangiert. Cooper bleibt dem Lido fern - dem Rummel um seinen Film wird das aber nichts anhaben. Trailer-Versprochen: Großes, emotionales Filmvergnügen.

Die Theorie von allem

Burgtheater-Mitglied Jan Bülow hat eines der interessantesten Filmgesichter der Gegenwart: In Timm Krömms österreichischer Koprooduktion ist Bülow in einer Haupt- und der Salzburger Schauspieler Georg Breitfuß in einer Nebenrolle zu sehen. Der Thriller, der in den 1960ern spielt und in bestechendem Schwarz-Weiß gehalten ist, erzählt von einem Physikkongress in den Schweizer Alpen, bei dem mysteriöse Dinge geschehen. Der Trailer verspricht eine soghafte, bildgewaltige und verrätselte Geschichte. "Die Theorie von allem" geht im Wettbewerb ins Rennen um die Löwen.

Origin

Filmemacherin Ava DuVernay hat den Sachbuch-Bestseller "Caste: The Origins of Our Discontents" der Pulitzer-Preisträgerin Isabel Wilkerson. Die Autorin ist damit die erste Afroamerikanerin, deren verfilmte Romanadaption im Wettbewerb um den Goldenen Löwen von Venedig ist. Man darf einen explizit politischen Film erwarten. "Origin" untersucht den Rassismus in den USA im Vergleich zu den Kastensystemen in Indien und Deutschland zur Zeit des Nationalsozialismus. Die Hauptrollen sind hochkarätig mit Aunjanue Ellis-Taylor, Niecy Nash-Betts und Audra McDonald besetzt.

Evil Does Not Exist

Im Vorjahr holte er mit "Drive My Car" einen Oscar für den besten internationalen Film - vormals Auslandsoscar. Nun stellt der japanische Filmemacher erstmals einen Film im Wettbewerb am Lido vor. In "Evil Does Not Exist" erzählt Regisseur Ryusuke Hamaguchi die Geschichte eines Vaters und seiner Tochter, die in einem verschlafenen Dorf in der Nähe von Tokio leben. Doch als eine Glamping-Firma es als Standort für ihr nächstes Resort auswählt kommt es zu Unruhe. Harter ökologischer Tobok.