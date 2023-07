Welche Alma Mahler-Werfel wollten Sie in Dieter Berners Kinofilm „Alma & Oskar“ auf keinen Fall verkörpern?

EMILY COX: Ich wollte auf keinen Fall eine Klischee-Alma sein. Ein Klischee davon spielen, wie jemand ist. Ich glaube generell nicht daran, dass es eine objektive Realität gibt. Mir war es sehr wichtig, die Alma in mir zu finden; meine Version von einer Alma. Ohne Anspruch darauf, dass das eine Objektivität hat, wie sie war. Ich wollte der Versuchung widerstehen, sie zu kopieren. Ich habe vieles über sie gelesen, Fotos angeschaut, um herauszufinden, wer sie in meinen Augen war. Diese Sicht wollte ich zeigen.

Und: Wer war Alma für Sie?

Eine sehr spannende Frau, die dazu gestanden ist, wer sie war und was sie wollte. Und das in einer Zeit, in der das für Frauen noch überhaupt nicht üblich war. Sie mochte zum Beispiel Sex sehr gern und hat mit vielen Männern geschlafen. Sie konnte Männer süchtig und abhängig von sich machen.

Wäre Sie heute eine Tinder-Queen, die Männer ghostet, wenn Sie Ihrer überdrüssig ist?

Könnte sein (lacht). Sie hat sich nie ganz hergegeben, ist immer unabhängig geblieben. Das hat sie wahnsinnig attraktiv gemacht für die Männer.

Es gibt viele Sexszenen und eine Intimitätskoordinatorin. Wie war die Arbeit mit ihr?

Ich habe bei Netflix schon öfter mit Intimitätscoaches gearbeitet. Bei „Alma & Oskar“ wollten wir, dass diese Szenen möglichst echt ausschauen. Deswegen wurde die Performancekünstlerin Doris Uhlich engagiert, die oft Performances mit nackten Menschen macht. Erstens strahlt sie selbst aus, dass Nacktheit für sie ganz normal ist. Zweitens hat sie mit mir und Valentin Postlmayr, der Oskar Kokoschka spielt, gearbeitet. Wir haben uns all dem wie in einem Tanz genähert. Doris hat gerufen: „Flesh to Flesh!“, dann sind unsere Körper aneinander geklatscht, und unsere Aufgabe war zuzuhören, wie das klingt. Oder wir sollten die Haut des anderen berühren, schauen, wie sich das anfühlt: zart oder eher robust? Kalt? Warm? Letzten Endes ist ein Tanz herausgekommen, der zufällig aussieht wie Sex. Die Arbeit mit Doris war eine tolle Erfahrung. Mit solchen Szenen habe ich prinzipiell kein Problem, weil meine Eltern ein bisschen Hippies sind. Für mich ist es fast intimer, wenn man vor der Kamera weint, als nackert zu sein.

Wie haben Sie Ihre Eltern noch geprägt?

Durch ihre Offenheit, ihre Freiheit. Sie haben mich fast antiautoritär erzogen. Mein Papa etwa versteckt sich und seine Gefühle nicht. Er zeigt, wer er ist. Das habe ich von ihm gelernt. Beim Schauspielen ist es wichtig, dass man kein Problem hat, sich zu zeigen – auch seine Abgründe. Ich fühle mich sehr frei, so haben sie mich geprägt.

Historisches Setting, viel Stoff, schwere Kostüme: Wie anstrengend war es, Alma zu spielen?

Sehr. Es war heiß, ich trug Corsage, die Kleider waren lang. Es hat mir aber auch in der Rolle geholfen, weil es ist den Frauen tatsächlich so ergangen ist.

Sie gelten als sehr musikalisch und spielen auch Klavier. Hat Ihnen das für die Alma-Rolle geholfen?

Da beide meiner Eltern professionelle Pianisten sind, habe ich als Kind gedacht, dass alle Menschen, wenn sie erwachsen sind, Klavier spielen können. So, als hätte man den Führerschein. Alle, die ich kannte, spielten Klavier. Von fünf bis sieben und von zwölf bis 14 habe ich Klavier gelernt, aber nie richtig. Ein bisschen liegt es mir im Blut. Als ich gerade ein paar Stunden alt war, hat mir mein Papa einen Kasettenrekorder mit klassischer Musik, ich glaube Chopin, ans Ohr gehalten. Es war immer ein riesengroßer Teil meines Lebens. Ich konnte deswegen so gut verstehen, warum Musik für Alma Mahler so wichtig war. Sie hat übrigens unglaublich tolle Lieder geschrieben.

Kommen die im Film auch vor?

Die sind teilweise auch eingeflossen. Mir war wichtig, dass ich alle Stellen, in denen zu sehen ist, wie ich Klavier spiele, auch selbst spielen kann. Um diese Stellen zu lernen, habe ich meine Mutter um Hilfe gebeten. Im Endeffekt konnte ich dann auch alle Stellen selbst spielen. Im Film haben wir das dann so gelöst, dass ich immer die richtigen Tasten drücke- den Ton haben sie dann aber doch von meiner Mutter einspielen lassen, da das von einer professionellen Pianistin natürlich viel besser klingt!

Seit dem Ende des Netflix-Hits „The Last Kingdom“ drehen Sie wieder verstärkt im deutschsprachigen Raum.

Ich war die letzten Jahre so viel weg. Mein Partner, meine Freunde und meine Eltern leben hier und ich habe sie sehr wenig gesehen. Es ist schön, einen Ausgleich zu haben. Und eine Heimat.

Wo werden wir Sie demnächst sehen?

Seit Kurzem gibt es die Serie „Jerks“ auch in Österreich zu sehen – auf Joyn. Ich glaube, das trifft den österreichischen Humor total. Demnächst bin ich eine Anwältin in der Mini-Serie „37 Sekunden“ über einen #MeToo-Fall, im Zweiteiler „Unschuldig“ spiele ich eine Frau, die unschuldig in Haft war, dazu kommt noch ein Projekt über Künstliche Intelligenz.

Lauter gegenwärtige Themen, interessante Frauenfiguren.

Wofür ich sehr dankbar bin, ist, dass ich so unterschiedlich gesehen werde und mir so viele verschiedene Rollen angeboten werden.