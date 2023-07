In „Mermaids Don’t Cry“ spielen Sie die Supermarktkassiererin Annika, die von einer Meerjungfrauenflosse träumt, was auch die Exit-Strategie aus ihrem Leben ist. Haben Sie ein Faible für Meerjungfrauen?

STEFANIE REINSPERGER: Nein! Arielle war nie einer meiner Lieblings-Disneyfilme. Das Märchen von Hans Christian Anderson fand ich schlimm, weil es so brutal ist, fürchterlich! Vor diesem Dreh wusste ich nicht, dass „Mermaiding“ auch ein Sport ist, der von Profitaucherinnen ausgeübt wird, die sehr lange Apnoe-Tauchen können.