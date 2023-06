"Die Unschärferelation der Liebe" hat eine der fantastischsten Kennenlernszenen überhaupt. Eine Frau küsst einen fremden Mann in den Nacken. Wie unerwartet!

CAROLINE PETERS: Ein wahnsinnig guter Einstieg. Als ich es das erste Mal las, dachte ich: Was ist Simon Stephens für ein Superautor, dass ihm das als Ausgangssituation einfällt und er diese im Stück "Heisenberg" nicht zeigt! Es stehen zwei nebeneinander. Sie kreischt: "Ah! Was habe ich getan?", er kreischt: "Ah, was ist passiert!" Man muss diesem Dialog lange folgen, bis man kapiert, was passiert ist. Da ist man schon mittendrin. Das ist so clever und lustig.



Zwei einsame, konträre Seelen treffen aufeinander und verlieben sich. Man muss für das Leben offenbleiben – unterstreichen Sie diese Botschaft des Films?

Nicht ganz. Man muss immer offen, aber gleichzeitig vorsichtig sein. Isabelle Huppert hat einmal in einem Interview gesagt, man muss naiv seiner Regie gegenüber sein und sich gleichzeitig schützen.



Schützen wovor?

In meinen beruflichen Belangen als Schauspielerin, in meinen privaten als Frau, Mensch, Vertrauensperson. Aber man hat nichts davon, wenn man mit starker Ablehnung durch sein Leben läuft, vor allem – wie im Film – mit Ablehnung gegenüber von Möglichkeiten. Möglicherweise findet man den Sohn wieder, gibt es Krieg für alle, möglicherweise nicht. Man muss für alle Möglichkeiten offen sein.



Die Liebe überrascht die zwei.

Die Liebe ist etwas, was dann erst kommt. Sie folgt einer Eingebung. Man hat immer eine Eingebung, nur hört man meistens nicht auf sie. Es gibt Argumente, Kompromisse etc. Ich wünschte, ich würde ihr öfter folgen, ich glaube an die Eingebung.



Warum?

Weil es das ist, was wir der Künstlichen Intelligenz voraushaben.

Wo und wann sind Sie denn schon einmal Ihrer Eingebung gefolgt?

Bei meinem Berufsanfang hatte ich einen Vertrag für das Saarländische Staatstheater und bekam ein Vorsprechen an der Berliner Schaubühne – für ein Stück. Ersteres versprach eine Zukunft von zwei Jahren, zweiteres war ein Schuss, der komplett in den Ofen hätte gehen können. Diese Begegnung mit Andrea Breth hat mich begeistert, ich sagte Berlin zu. Alle anderen, meine Lehrer, Eltern, das Staatstheater, haben gemeint, es sei schwachsinnig, ich hatte am Ende recht. Auf solche Dinge zu hören, gelingt nicht immer, weil es entgegen der Ratio und der Vernunft ist.