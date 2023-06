Die vielfach prämierte Sisi-Interpretation „Corsage“ von Marie Kreutzer wurde der Favoritinnenrolle nicht gerecht. Von den acht Nominierungen für den Österreichischen Filmpreis blieben am Donnerstagabend im Globe Wien vier Auszeichnungen über – für die beste Kamera (Judith Kaufmann), Kostümbild (Monika Buttinger) sowie Maskenbild (Maike Heinlein, Helene Lang). Und: Schauspielstar Vicky Krieps krönte sich – nach Cannes, Europäischem Filmpreis, etc. – als Kaiserin Elisabeth zur besten weiblichen Hauptrolle. Sie konnte den Preis nicht persönlich entgegennehmen, da sie gerade am anderen Ende der Welt – in Neuseeland – dreht.

Die Causa Florian Teichtmeister überschattete die Gala. Dem Ex-Burgtheaterstar wird der Besitz Zehntausender Dateien mit Kindesmissbrauchdarstellungen vorgeworfen, nach geplatztem Prozess im Februar, steht ein neuer Termin noch aus. In „Corsage“ verkörpert er Kaiser Franz Joseph.

Auf Initiative von „Stoppt Missbrauch“ fand vor der Gala eine angemeldete Demo „gegen Verharmlosung des Kindermissbrauchs durch Politik und Justiz“ statt. Auch Verena Altenberger und Arash T. Riahi, die die Akademie-Präsidentschaft innehaben, äußerten sich: „Aber wir bewegen uns, arbeiten, ringen um eine Haltung, um Solidarität, um Ausgewogenheit und um Offenheit der Debatten. Wir kämpfen für Schutzmodelle, Nachwuchs und Diversität, physische und psychische Sicherheit“, sagten die beiden u.a. in ihrer Rede.



Die Mitglieder der Akademie kürten den semidokumentarischen Film „Vera“ von Tizza Covi und Rainer Frimmel mit Vera Gemma als besten Spielfilm, auch der Regie-Preis ging an das Duo sowie die Ehrung für den besten Schnitt. Claudia Müllers fulminante Verneigung „Elfriede Jelinek – Die Sprache von der Leine lassen“ vor der Sprachgewalt der Literaturnobelpreisträgerin wurde zur besten Doku geadelt.

Über den Preis als beste männliche Hauptrolle darf sich der Steirer Gerhard Liebmann für seine Verkörperung des Vizeleutnants Eismayer freuen, Luka Dimic erhielt den Preis für die beste männliche Nebenrolle in „Eismayer“, Gerti Drassl den Preis für die beste Nebenrolle.