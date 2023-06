Sie spiel­ten schon einen Zom­bie, einen War Boy, Su­per­hel­den. Sie wer­den in „Nos­fe­ra­tu“ zu sehen sein. Nun spie­len Sie Ren­field, den schon jahr­hun­der­te­lang ge­quäl­ten Ge­hil­fen Dra­cu­las. Su­chen Sie sich diese Art von Rol­len aus oder su­chen sich diese Rol­len Sie aus?

NICHOLAS HOULT: Es ist eine Mi­schung aus bei­dem. Es macht mir Spaß, die Mensch­lich­keit in der Ge­schich­te und die Be­zie­hun­gen zwi­schen den Fi­gu­ren zu fin­den. Etwas zu zei­gen, was man sich viel­leicht nicht er­war­tet. Ich bin mir si­cher, dass man­che in mir die „Per­son, die sol­che Rol­len spielt“, sehen. Aber ich ver­su­che stets, Ab­wechs­lung in die ver­schie­de­nen Cha­rak­te­re, Gen­res, Stile oder The­ma­ti­ken hin­ein­zu­brin­gen.

Wie ist Ihr Ver­hält­nis zum Hor­ror­gen­re?

Ich liebe die un­er­war­te­te Natur ei­ni­ger Filme, die der­zeit ent­ste­hen. Die Filme, die ich bis­her ge­macht habe, waren eher ko­mö­di­an­tisch. „Nos­fe­ra­tu“, den ich ge­ra­de drehe, ist al­ler­dings sehr Hor­ror-las­tig. Aber ich liebe die Ar­beit von Ro­bert Eg­gers. Was die dar­stel­le­ri­sche Ar­beit be­trifft: Ich be­trach­te meine Rolle ein­fach als eine Figur in die­ser Welt, der Hor­ror ist dabei nicht so wich­tig.

Stimmt es, dass Ni­co­las Cage, der in „Ren­field“ Dra­cu­la ver­kör­pert, die meis­te Zeit in der Rolle blieb?

Nein, er war kein Me­thod Actor auf dem Set. Aber er nahm zum Bei­spiel die Zähne, die er als Dra­cu­la trug, mit heim und übte, mit ihnen zu spre­chen. Das Tolle an ihm als Schau­spie­ler ist, dass er sich von so vie­len ver­schie­de­nen Ideen in­spi­rie­ren lässt. Er hielt mich wirk­lich auf Trab, weil man sich nie ganz si­cher war, wel­che Ver­si­on von Dra­cu­la man ge­ra­de sehen würde. Ich denke, das ist ähn­lich dazu, wie Ren­field sich in der Nähe von Dra­cu­la fühlt. Denn Dra­cu­la könn­te ent­we­der ver­su­chen, ihn mit Freund­lich­keit zu er­sti­cken, oder ihn in jedem be­lie­bi­gen Mo­ment an­grei­fen. Die Art und Weise, wie Ni­co­las an die Figur her­an­ge­gan­gen ist, hat mir ge­hol­fen, die Rolle des Ren­field zu spie­len.

Ren­field er­hält die Su­per­kräf­te von Dra­cu­la. Wenn Sie eine Fä­hig­keit von Ni­co­las Cage be­kom­men könn­ten, wel­che wäre das?

Ich würde sein en­zy­klo­pä­di­sches Wis­sen über Filme klau­en. Ni­co­las hat so viel Lei­den­schaft und Liebe zum Film, was man in sei­nen Zi­ta­ten sieht. Ich könn­te nie all die Filme sehen, auf die er Bezug nimmt. Das ist einer der Grün­de, die ihn zu so einem groß­ar­ti­gen Schau­spie­ler ma­chen.