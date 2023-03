Vor zehn Jahren kam die Tribute von Panem-Reihe, basierend auf den Büchern von Suzanne Collins (60), in die Kinos. Und die Rolle der toughen Rebellin Katiness Everdeen war mehr als begehrt. Insgesamt erschienen vier Filme, in denen Jennifer Lawrence (32), Liam Hemsworth (33) und Josh Hutcherson (30) die Hauptrollen spielen.

Es war der Durchbruch für die erst 20-jährige Schauspielerin, die für ihre Darbietung als Widerstandskämpferin weltweit gefeiert wurde. Doch auch diese neun Powerfrauen hätten gerne die Rolle gehabt.

Wie das Magazin "Just Jared" berichtet, hatte sich auch Hailee Steinfeld (26) beworben, die damals gerade einmal 14 Jahre alt war.

Hailee Steinfeld © (c) IMAGO/PA Images (IMAGO/Doug Peters)

Auch Shailene Woodley (31, "Das Schicksal ist ein mieser Verräter") hatte ihr Glück versucht.

Shailene Woodley © (c) IMAGO/ZUMA Wire (IMAGO/Kay Blake)

Saoirse Ronan © (c) imago images/Adam Roe (Adam Roe via www.imago-images.de)

Des Weiteren sprachen die "Carrie"-Darstellerin Chloë Grace Moretz (26) sowie Saoirse Ronan (28), die Hauptdarstellerin in Stephenie Meyers "Seelen" bei den Chefs der Hunger Games vor.

Chloë Grace Moretz © (c) imago images/Xavier Collin / Ava (Xavier Collin / Avalon/Photoshot)

Auch "Pompeii"-Star Emily Browning (34) stellte sich in die Schlange.

Emily Browning © (c) imago images/ZUMA Wire (Kay Blake via www.imago-images.de)

Außerdem gecastet worden war auch Kinderstar Abigail Breslin (26, "Beim Leben meiner Schwester").

Abigail Breslin © (c) IMAGO/ZUMA Wire (IMAGO/Amy Katz)

Die "Wild Child"-Bekanntheit Emma Roberts (32) hatte ebenfalls eine Chance auf die Hauptrolle.

Emma Roberts © (c) IMAGO/Independent Photo Agency Int. (IMAGO/Simone Comi / ipa-agency.net)

Auch die "The Maze Runner"-Beauty Kaya Scodelario (30) hätte sich gewünscht, Katniss spielen zu können.

Kaya Scodelario © (c) IMAGO/Landmark Media (IMAGO/Gary Mitchell /Landmark Media)

Nicht zuletzt hatte sich Lyndsy Fonseca (36) beworben, die von 2005 bis 2014 in How I Met Your Mother zu sehen war.