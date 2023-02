Ingeborg Bachmann hätte den Trubel am roten Teppich vielleicht nicht sehr genossen. Bei der diesjährigen Berlinale, die am Donnerstag beginnt, ist sie einer der Leinwandstars. Das Spielfilmporträt "Ingeborg Bachmann – Reise in die Wüste" der Regisseurin Margarethe von Trotta feiert am kommenden Sonntag Weltpremiere, Kinostart ist im Oktober. Vicky Krieps, gerade erst als Kaiserin Elisabeth im viel diskutierten "Corsage" zu sehen, verkörpert die 1973 verstorbene Kärntner Autorin. Ein großer Sprung von der flamboyanten Monarchin zur leisen Meisterin der Worte.