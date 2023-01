Die 95. Oscar-Verleihung wird am Sonntag, 12. März, im Dolby Theatre in Los Angeles über die Bühne gehen. Heute wurden die Nominierungen von Schauspielerin Allison Williams und Schauspieler Riz Ahmed bekannt gegeben.

Für den "Besten Internationalen Film" gehen "Im Westen nichts Neues", "Argentina, 1985" (Argentinien), "Close" (Belgien), "Eo" (Polen), "The Quiet Girl" (Irland) ins Rennen. "Corsage" ist damit aus dem Rennen. Der Film der Grazer Regisseurin Marie Kreutzer stand aufgrund des Mitwirkens von Florian Teichtmeister in den letzten Tagen in der Diskussion. Teichtmeister muss sich Anfang Februar wegen des Besitzes von 58.000 Dateien mit Darstellungen von Kindesmissbrauch vor Gericht verantworten. Im Vorfeld sagte Regisseurin Kreutzer auch, sie wisse nicht, ob sie sich eine Nominierung des Filmes überhaupt wünschen soll.

"Im Westen nichts Neues", ein Film aus Deutschland, wurde für "Sound", "Original Score", "Adapted Screenplay", "Sound Editing", "Cinematography" und auch als "Best Picture" nominiert. Damit entpuppt sich der Film von Edward Berger als einer der Favoriten. Die Verfilmung von Erich Maria Remarques Roman "Im Westen nichts Neues" ist neun Mal nominiert.

Auch wenn Österreich nicht in der Kategorie "Bester Internationaler Film" ins Rennen geht, ist die Cutterin Monika Willi für "Tár" in der Kategorie "Film Editing" nominiert. Sie tritt gegen Mikkel E. G. Nielsen ("The Banshees . . . "), Matt Villa und Jonathan Redmond ("Elvis"), Paul Rogers ("Everything . . . ") und Eddie Hamilton ("Top Gun: Maverick") ins Rennen.

Ins Rennen um den begehrtesten Preis, dem für "Best Picture", gehen "Im Westen nichts Neues", "Avatar: The Way of Water", "The Banshees of Inisherin", "Elvis", "Everything Everywhere all at Once", "The Fabelmans", "Tár", "Top Gun: Maverick", "Triangle of Sadness" und "Women Talking". Um den Regie-Oscar rittern fünf Männer: Martin McDonagh für "The Banshees of Inisherin", Daniel Kwan und Daniel Scheinert für "Everything Everywhere All at Once", Steven Spielberg für seinen autobiografischen Film "The Fabelmans", Todd Field für "Tár" und Ruben Östlund für "Triangle of Sadness".

"Wir sind so aufgeregt", sagten Williams und Ahmed bevor sie die Nominierten bekannt gaben. Angela Bassett ("Black Panther"), Hong Chau ("The Whale"), Kerry Condon ("The Banshees of Inisherin"), Jamie Lee Curtis ("Everything Everywhere All at Once") und Stephanie Hsu ("Everything Everywhere All at Once") rittern um den Oscar als "Best supporting Actress". Brendan Gleeson ("The Banshees of Inisherin"), Brian Tyree Henry ("Causeway"), Judd Hirsch ("The Fabelmans"), Barry Keoghan ("The Banshees of Inisherin") und Ke Huy Quan ("Everything Everywhere All at Once") matchen sich um den Titel "Best supporting Actor".

Als "Bester Schauspieler" sind nominiert: Austin Butler ("Elvis"), Colin Farrell ("The Banshees of Inisherin"), Brendan Fraser ("The Whale"), Paul Mescal ("Aftersun") und Bill Nighy ("Living"). Als "Beste Schauspielerin" sind nominiert: Cate Blanchett ("Tár"), Ana de Armas ("Blonde"), Andrea Riseborough ("To Leslie"), Michelle Williams ("The Fabelmans") und Michelle Yeoh ("Everything Everywhere All at Once").