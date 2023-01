Der Westernfilm "Rust" wird mit Alec Baldwin in der Hauptrolle fertig gedreht. Das teilte eine Anwältin der Filmproduktion am Montag mit. Erst in der Vorwoche war bekannt geworden, dass die Staatsanwaltschaft im US-Staat New Mexico gegen den Schauspieler nach einem Todesschuss beim Dreh Anklage wegen fahrlässiger Tötung erheben will. Auch der Regisseur Joel Souza nimmt die Arbeit wieder auf.

Baldwin hatte im Oktober 2021 während des Drehs versehentlich die 42-jährige Kamerafrau Halyna Hutchins mit einer Requisitenwaffe erschossen. Regisseur Souza wurde bei dem Vorfall von dem Projektil an der Schulter getroffen und verletzt. Der Revolver war mit einer echten anstelle einer Requisitenkugel geladen gewesen. Auch Waffenmeisterin Hannah Gutierrez-Reed muss sich wegen dieses Delikts vor Gericht verantworten.