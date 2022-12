Zwei Journalistinnen sind ihm auf der Spur. Ihm, einem Mann, der einem Monster gleicht. Ein Täter, der Frauen demütigt, ausnutzt, belästigt und vergewaltigt. Weil er konnte. Weil viele in seiner Umgebung mitspielten, weil der Mantel des Schweigens darübergelegt wurde. Harvey Weinstein war einer der mächtigsten Männer Hollywoods, der Frauen Jobs gegen sexuelle Dienstleistungen versprach, der sie auf sein Zimmer lockte, sie auch missbrauchte. Ein Produzent, der Oscarfilme erschuf, Schauspielerinnen berühmt machte und Schönheit auf der Leinwand einzementierte. Er log, betrog und drohte den Frauen mit Karriereende, wenn sie den Mund aufmachten. Weinsteins System war eines voller Mitwisser und Stillschweige-Geld für die Opfer. Deshalb schien es nicht umzubringen zu sein.

Bis die zwei Journalistinnen Megan Twohey und Zoe Kazan der "New York Times" zu recherchieren begannen. Sie deckten in monatelangen Recherchen ein System der Unterdrückung sowie der sexualisierter Gewalt auf, das Hollywood erschütterte. Und als Alyssa Milano einen Hashtag von Tarana Burke wiederbelebte, posteten viele Betroffene mit: #MeToo.

Es ist ein Film über die Frauen

Die deutsche Filmemacherin Maria Schrader ("Ich bin dein Mensch", "Unorthodox") hat diese Investigativ-Geschichte aus Perspektive der Frauen inszeniert, für das Drehbuch zeichnet

Rebecca Lenkiewicz verantwortlich. "She said" hat dafür eine Entscheidung getroffen: das Monster ist weitgehend ins Off verbannt worden, als bedrohliche Stimme am Telefon, als wankender Koloss, von hinten gefilmt. Es ist kein Film über Harvey Weinstein, sondern einer über Frauen, die sich wehren und gemeinsam auspacken. Schrader gibt jenen eine Stimme, die lange ungehört blieb.

Und es ist ein Journalismus-Film, wie wir ihn noch nie gesehen haben: Die Reporterinnen sind zu sehen, wie sie Kinderbetreuung und Recherchen mithilfe ihrer Männer schaukeln, wie eine von ihnen an postnataler Depression leidet und wie sie sich gegenseitig unterstützen. Wohltuend im Gegensatz zu den anderen egomanischen Kaputtniks in Filmen dieser Art.

Penibel recherchiert und juristisch geprüft, rollt "She said" auf, wie Weinsteins System funktionierte. In die Rolle der hartnäckigen Heldinnen schlüpften Carey Mulligan und Zoe Kazan, das Publikum schaut ihnen dabei zu, wie sie Frauen treffen und diese schildern, was Weinstein ihnen angetan hat. Ashley Judd spielt sich selber, Gwyneth Paltrows Geschichte wird aus dem Off erzählt. Ein Film, der nüchtern berichtet. Und das ist eine kleine Sensation.



Bewertung: ****