Was hat ausgerechnet Ihr Interesse für die Arbeiterkammer Wien geweckt?

CONSTANTIN WULFF: Als Filmemacher interessiere ich mich grundsätzlich für Institutionen; konkret aufmerksam geworden auf die Arbeiterkammer bin ich 2018 in der Zeit der für mich gesellschaftspolitisch bedrückenden Kurz-Strache-Koalition. Aus meiner Sicht kam die wahrnehmbare Opposition in dieser Zeit weniger von den Oppositionsparteien als aus der Zivilgesellschaft und sachpolitisch ganz stark von den r Gewerkschaften und eben der Arbeiterkammer. Also habe ich dort zu recherchieren begonnen.