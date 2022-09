Die Mutter vergisst immer mehr, der Vater kommt aus dem Gasthaus nicht mehr heim. Was bleibt Ingwer Feddersen da anderes übrig, als in sein Heimatdorf Brinkebüll zurück zu kehren und sich um die beiden zu kümmern? Lars Jessens melancholisch-warmherzige Komödie "Mittagsstunde" nach dem Roman von Dörte Hansen bot dem langjährigen "Polizeiruf 110"-Star Charlie Hübner eine Paraderolle, in der er erwartungsgemäß brilliert - trotz teils recht ungewöhnlicher Anforderungen.

Wie haben Sie das erlebt, am Set Plattdeutsch zu sprechen?

CHARLIE HÜBNER: Man kann Swing tanzen und am Set haben wir Swing gesprochen – norddeutschen Swing (lacht). Das ist eine spezielle Empfindung, in Mecklenburg-Vorpommern ist man viel trockener und langsamer unterwegs. Dörte Hansen hat das einmal vorgetragen und das hatte für mich so etwas wie Wing, Wing, Wing. Es steckt ein indirekter Humor drinnen. Man ist in Norddeutschland immer ein Ticken schneller, unverständlicher und trotzdem stellt sich beim Gegenüber das Gefühl ein, es verstanden zu haben. Vieles wird über Blicke gelöst oder Gesten im Gesicht oder mit dem Kopf. Wir haben jetzt in diesem Gespräch schon viel mehr Worte verbraucht als ich im ganzen Film.

Hat das deutsche Kino inzwischen den Mut, auch Dialekte zuzulassen?

Das war eine egozentrische Entscheidung von Regisseur Lars Jessen. Er sagte, das ganze Buch sei so geschrieben, die Autorin meine das so, wir hätten 2021. Also könnten wir das nicht anders machen. Die Franzosen machen es, die Skandinavier machen es, die Amerikaner machen es, die Russen auch. Alle machen es. Warum wir nicht auch? Da sind die Österreicher schon viel weiter vorne.

„Mittagsstunde“ erzählt von einem Uni-Dozenten, der in die Provinz seiner Kindheit und Jugend zurückkehrt, um sich um seine Eltern zu kümmern. Aber nichts ist mehr so wie damals. Kannten Sie den Roman von Dörte Hansen davor?

Nein, aber ich habe ihn sofort gelesen. Am Drehbuch und am Roman beeindruckte mich der Mut, dass jemand sagt, er geht zurück und stellt sich einer Aufgabe, der er emotional gar nicht gewachsen ist. Erzählt wird das mit minimalistischen Mitteln. Die Emotionen finden in den Erinnerungspassagen statt, die sind bunter, lebendiger, emotionaler. Es war wie ein Negativ von dem, was man als Schauspieler sonst machen darf. Rambazamba. Es war eher Zambaramba.

Das Drama ist auch eine Liebeserklärung an Landgasthäuser als soziale Treffpunkte. Welche Beziehung haben Sie dazu?

Ich bin selbst in einem kleinen Hotel im Wald groß geworden. Kneipen, Stammtische, Wirtshäuser: Das sind Orte, an denen sich verschiedene Milieus einer Gesellschaft treffen, sich austauschen Konflikte auf kurzem Weg klären. Dass die Zeiten sich ändern, dass Sachen modernisiert werden, dass Getränke neu erfunden werden oder verschwinden, finde ich alles nicht schlimm. Aber dass es keinen nicht virtuellen Ort mehr gibt, wo man Dinge klärt, ist der allergrößte Verlust. Ich weiß nicht, wo wir das in Zukunft finden werden. Also „Zoom“ ist es für mich nicht.

Sie haben einige sehr intime Szenen mit ihren Film-Eltern, die Sie pflegen müssen.

Die zu spielen, war allen ein Bedürfnis. Auch, dass es klar und dokumentarisch ist, dass man nicht drumherum schneidet, so tut als ob. Grundsätzlich ist es wichtig für eine Gemeinschaft, dass die Generationen im Austausch bleiben. Auch für Krisensituationen wie jetzt wäre es toll, den Alten einmal zuzuhören, die schon Krisen hinter sich haben und nicht immer nur auf das Graue nach vorne zu sehen. Am Set wollten und durften wir Schauspieler uns viel Zeit nehmen. Zeit wird oft unterschätzt. Lars Jessen hat zugelassen, dass in diese Szenen noch ein Herzschlag mit reinkommt. Das ist wie Schwimmen. Wenn man mit jemandem wie Hildegard Schmahl oder Peter Franke spielen darf, ist das wie geschwommen werden.

Lange „Polizeiruf“ im TV, Kino und ein Theater-Engagement in Hamburg. Wie wählen Sie Ihre Rollen aus?

Das ist unterschiedlich. Manchmal ist es einfach der Teufel, der mich reitet. In „Mittagsstunde“ war es das Formale, Schauspielerische. Wie wurde eine Familie über Jahrzehnte von verschiedenen emotionalen Brüchen aufgeladen, dass es zu einer Heldenfigur kommt, die gar nicht mehr sprechen kann und sich lieber mit Gesteinen befasst als mit Menschen? Dieser Ingwer bricht erst mit Ende 40 in sein Leben auf, was andere mit 16 machen. Von einem, der auszog, das Fürchten nicht zu lernen und es jetzt lernt.

Wie fügt sich das Kino ein?

Es gibt Kinostoffe und Fernsehrollen. Fernsehen kommuniziert direkter, unterhält schneller, ist manchmal ein gelungener Bildungsauftrag oder liefert traurige sowie lustige Pointen, die mich aus meiner Realität holen, farbig, in Bezug zur Wirklichkeit. Ingwer ist eine klassische Kino-Rolle. Die kann ich im Fernsehen so nicht spielen, da bräuchte es mehr Worte. Im Kino kommt die Leinwand zu mir und umspült mich. Da kann ich mir erlauben, auch nur ein Auge von links nach rechts zu bewegen. Das sind auf der Leinwand immer noch 2,50 Meter.

Und Streamingdienste?

Streaming ist für mich Fernsehen, weil der Ausschnitt ein kleinerer ist. Der Raum, der um das Bild herum ist, ist größer im Kino. Die Informationsdichte, die der Film oder die Serie emotional, informell und ästhetisch liefern muss, erfordert einen höheren Takt. Wie beim Fernsehen.

Welche Rolle spielt das Theater für Sie?

Theater ist die Anarchie, letzten Endes. Im Theater bist du der Wirklichkeit am wenigsten verpflichtet, wenn man sich Herbert Fritsch ansieht. Und jemand wie Frank Castorf evoziert, dass man in den unterbewussten Darstellungsbereich kommt, das innere Monster oder den inneren Clown aufdeckt. All das ist vom Spielaufkommen anders als das dokumentarische Fernsehdenken oder das ergebnisoffene Kino.