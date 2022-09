In „Sonne“ erzählen Sie von drei Teenagerinnen, die im Hidschab zu „Losing My Religion“ ein Video drehen und damit einen Hit im Internet landen. Selten hat man so einen ungefilterten Einblick in ein Milieu bekommen. Sie haben gesagt, Sie wollen eine migrantische Geschichte richtig erzählen. Was war denn bisher falsch?

KURDWIN AYUB: Ich wollte einen Film machen, der das migrantische Leben echt darstellt. In meiner Jugend gab es solche Filme nicht: einerseits Geschichten mit Migrationshintergrund und andererseits Filme über junge Menschen. Wenn Erwachsene Filme über Jugendliche machen, passiert das oft auf herabschauende Weise. Oder es wird ein TikTok-Film eingebaut. Das ist so schrecklich!

Ihr Film bricht mit dem Klischee vom unterdrückten, muslimischen Mädchen. Wie sehr nervt Sie das?

In Sonne habe ich versucht, eine andere Geschichte zu erzählen. Es gibt das Patriarchat in meinem Kulturkreis und im Islam, aber es gibt es auch nicht. Und genau diese Seite wollte ich auch einmal zeigen.

Sie haben mit Ihrem Film die Diagonale, das Festival des Österreichischen Films, eröffnet. Wie fügt sich diese Geschichte ein?

Ich wollte schon als Jugendliche Filme machen. Wir sind 1991 aus dem Irak geflohen, ich war ein, zwei Jahre alt. Wir hatten nicht die große Sicherheit hier, nicht viel Geld. Das wusste ich und habe trotzdem mit 14 Jahren ein Jahr lang gebettelt, dass ich eine Kamera bekomme. Dann haben sich die Jungs öfter vor der Kamera ausgezogen, dann hat mein Vater sie mir wieder weggenommen. Ich war nicht sehr selbstbewusst und habe mich nicht getraut, mich auf der Filmakademie zu bewerben. Dann habe ich es in der Malerei-Klasse probiert, die haben Animationsfilmklasse. Sie haben mich genommen. Sehr zum Missfallen meiner Eltern, die beide Ärzte sind, habe ich Malerei studiert.

Diversität ist zum Schlagwort geworden. Was denken Sie darüber?

Ich hatte kein Problem damit, dass ich divers aussehe. Mich nervt es nur manchmal, wenn ich zu Migrationsthemen befragt werde oder als Ausländerkünstlerin abgestempelt werde. Andererseits braucht es das noch. Vielleicht ist Österreich noch nicht so weit.

Wie meinen Sie das?

Mich nervt es auch, wenn Menschen Feminismus für ihre eigenen Zwecke missbrauchen. Das ist schlimm. Es fühlt sich dann irgendwo so an, als sei man dem Thema überdrüssig. Vielleicht ist es dasselbe wie mit dem Thema Diversität. Und dann bekomme ich Angst. Aber es ist nur in unserer Blase vielleicht zu viel und in der Masse noch nicht angekommen. Ich caste gerade für meinen nächsten Spielfilm Boxerinnen und einige haben mir erzählt, dass die Sexismus Debatte erst jetzt langsam in ihren Kreisen ankommt. Dann denke ich: Gut so!

Sehen Sie sich als Vorbild oder Idol für andere? Und wie haben muslimische Mädchen und Burschen darauf reagiert?

Nein, ich bin sicher kein Idol. Der Film war noch nicht in den Kinos. Viele haben den Film noch nicht gesehen. Das erwartet mich noch. Ich hab den Film aber selber jungen MigrantInnen gezeigt und die sahen den Film als sehr authentisch, und haben sich darin wieder gefunden. Das hat mich sehr berührt.

Ihr Produzent ist Ulrich Seidl: Was verbindet Sie beide?

Wie wir mit Darstellenden und Laien-Darstellenden umgehen. Wir wollen so authentisch wie möglich mit ihnen arbeiten. Vielleicht verbindet uns auch der Humor.

Wovon erzählt ihr nächster Film?

Es geht um eine ehemalige Kampfsportlerin, die drei Töchter einer reichen arabischen Familie trainiert. Und die drei wirken zunächst nicht wirklich begeistert.

Mit welchen Filmen sind Sie denn sozialisiert worden?

Im Gemeindebau hat man jetzt nicht sehr viel Kontakt zu Kultur und Kunstfilmen. Ich bin mit Schwarzenegger-Filmen aufgewachsen. Es gibt so viele Filme, die man mag. Ein Filmvorbild hatte ich keines. Mein Vorbild ist das Internet.

"Sonne" der Film ist ab 9. September in den heimischen Kinos zu sehen © Stadtkino

Die Ästhetik von sozialen Medien – TikTok-Videos, Insta-Storys, etc. – ist Teil Ihres visuellen Konzepts. Was fasziniert Sie denn daran?

Seitdem ich Kunst mache, interessieren mich Themen wie Selbstdarstellung, Schnelllebigkeit, Alter Egos. Es hat etwas sehr Verletzliches, wenn man sieht, wie sich jemand darstellt und sich jemand anderer besser darstellen will. Dieser Likes-Neid ist spannend. Ich wollte die emotionale Welt der Jugendlichen anhand von Insta-Storys erzählen. Eine Woche ist die Ukraine für sie Thema, eine Woche Black Lives Matter. Stimmungen werden wie Internet-Seiten gewechselt. Alles bleibt sehr oberflächlich.

Ihr Vater und Ihre Mutter spielen beide als Eltern von Yesmin mit. Wie kam es zum Familienprojekt?

Es ist kein Familienprojekt, aber es war sehr nett, sie dabeizuhaben. Eigentlich wollte ich meinen Vater nach der Doku „Paradies! Paradies!“ wieder engagieren, aber er wollte nicht. Dann habe ich meine Mutter gecastet und er wurde sehr eifersüchtig. So habe ich ihn dazu bekommen. Meine Mutter hat das Ur-Talent, sie spielt eigentlich gar nicht sich selbst. Sie hat immer gesagt: Es ist wie eine Therapiestunde.