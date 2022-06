Was ist denn Ihre erste Erinnerung an Kaiserin Elisabeth?

VICKY KRIEPS: Ich bin mit einer Mutter aufgewachsen, die mich so erzogen hat, auf Bäume zu klettern, anstatt mit Barbiepuppen zu spielen. In unserem Haus gab es kein Prinzessinnen-Ding. Unsere Nachbarn hingegen waren anders. Während bei uns die Rolling Stones liefen, hörten sie klassische Musik. Und sie hatten die Tradition, zu Weihnachten die „Sissi“-Filme zu schauen. Für mich war das aufregend, etwas zu dürfen, das zu Hause tabu war.