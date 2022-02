Facebook

"The Power of the Dog" geht mit zwölf Nominierungen als Favorit ins Oscar-Rennen 2022 © Netflix

THE POWER OF THE DOG

18 Jahre nach "Das Piano" gelang der neuseeländischen Filmemacherin, Drehbuchautorin und Produzentin Jane Campion mit ihrem eindringlichen Westerndrama "The Power of the Dog" ein Coup. Mit zwölf Nominierungen führt sie die Liste der Kandidaten 2022 eindeutig an. Nach Auszeichnungen bei den Filmfestspielen in Venedig, zwei Golden Globes und zig weiteren Nominierungen gilt die von einem Roman von Thomas Savage adaptierte Abrechnung über toxische Männlichkeit und die Dekonstruktion patriarchaler Rollenbilder mit Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst und Jesse Plemons als heißer Favorit für die heurigen Oscars. Neben den eben genannten ist auch Kodi Smit-McPhee für einen Schauspielpreis nominiert. Insgesamt sind es also vier. Jane Campion könnte die erst dritte Frau in der 94-jährigen Oscarhistorie sein, die einen Regieoscar erhält und sie selbst ist die erste Frau, die zweimal nominiert würde. Und würde das Netflix-Drama in der Königsklasse "Bester Film" siegen – dann wäre das die allererste Netflix-Produktion. Lesen Sie hier eine Premierenkritik aus Venedig von Sascha Rettig.

Streamen: Netflix

DUNE

Denis Villeneuves Wüstenepos empfiehlt sich zwar ausgesprochen für die große Leinwand, ist aber auch schon online verfügbar. Der Sci-Fi-Film, der im Vorjahr weltweit bis Ende Jänner knapp 400 Millionen Dollar an den Kinokassen einspielte, trumpft mit einem Starensemble rund um Zendaya, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac oder u. a. Timothée Chalamet auf. Zehn Nominierungen sind die Folge. Sein "Duniverse" werde ein "Star Wars für Erwachsene". Mit diesem Statement traute sich der Kanadier an die Adaption von "Dune". Der Roman von Frank Herbert musste diesen Vergleich schon oft aushalten, obwohl zwölf Jahre vor Georg Lucas’ Weltraum-Märchen publiziert. Die Erwartungen an Meister-Handwerker Villeneuve ("Sicario", "Arrival") waren hoch, vor allem nach seiner geglückten Neuinterpretation eines Kult-Klassikers mit "Blade Runner 2049". Und so viel ist klar: Gescheitert ist Villeneuve an der oft als unverfilmbar bezeichneten Vorlage nicht.

Lesen Sie hier eine ausführliche Filmkritik von Marian Wilhelm.

Streamen: Sky, Amazon, iTunes

DON'T LOOK UP

Der vielleicht am meisten diskutierte Film des Jahres – inklusive hohen Polarisierungspotenzials hat vier Chancen auf einen Oscar: Satire-Spezialist Adam McKay ("Vice") sorgte mit dem Veröffentlichungsdatum 24. Dezember für schwarzhumorige Weihnachten mit Netflix. Die Menschheit sieht in der Endzeit-Farce einer lebensbedrohlichen Zukunft ins Auge und verschwendet ihre Zeit mit tagespolitischem Kleinkram. Adam McKay treibt dieses Szenario im starbesetzten Ensemble (Meryl Streep, Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett u. a.) auf die Spitze. Weder Klimawandel noch ein Buchstabe des griechischen Alphabets, sondern ein 10 Kilometer großer ‘Planet Killer’-Komet bedroht die Erde. (maw)

Streamen: Netflix

CODA

Der Sundance Filmfestival-Liebling 2021 ist dreifach nominiert: Ruby ist Schülerin und ein „Child of Deaf Adults“ (kurz Coda), ein Kind mit gehörlosen Eltern. Jeder Kontakt der Familie mit der Außenwelt verlangt nach der 17-Jährigen als Übersetzerin. Das gilt auch für den Teenager-Albtraum, mit den Eltern zum Arzt zu müssen, weil sich in deren Genitalbereich ein Ekzem ausgebreitet hat und man als Übersetzer ausrücken muss. Der Arzt verordnet „zwei Wochen Sexverbot“. Was richtet die gewitzte Ruby ihren Eltern aus? „Nie wieder Sex.“ Es ist erstaunlich, wie humorvoll Sîan Heders Film geraten ist. Dabei ist Rubys Realität prekär: Die Familie fährt mit einem uralten Kutter hinaus, und man würde nur das Meer rauschen hören, würde die Tochter nicht lauthals singen, während die Fische sortiert werden. Das laute Gegenstück zur leisen Welt ihres Zuhauses bildet Rubys Leidenschaft zum Gesang. Ihr Lehrer, ein Mann, der sich seiner Exaltiertheit nicht schämt, erkennt ihr Talent und öffnet der Schülerin ein Fenster zu einem eigenständigen Leben.

Fantastisch wird „Coda“ dort, wo die stille, aber energiegeladene Innenwelt auf die stimmhafte, aber oft verzichtbar laute Welt trifft. Das Ergebnis ist zauberhaft, auch weil Emilia Jones („Locke & Key“) herausragend spielt und der Film sich nicht scheut, hie und da in die Kitschkiste zu greifen. (dh)

Streamen: Apple TV+

THE TRAGEDY OF MACBETH

Die Coen-Brüder kennt man als unzertrennliche Einheit. Nun hat Joel Coen erstmals allein einen Film inszeniert. Die ältere Hälfte des gefeierten Regie-Duos („Fargo“) wagt sich mit der Neudeutung von „Macbeth“ an einen der meistbehandelten Shakespeare-Stoffe. In atmosphärischen und surreal anmutenden Schwarz-Weiß-Bildern lässt Coen das Epos für ein neues Publikum wiederauferstehen und kassierte dafür nun drei Oscarnominierungen (beste Kamera, bester Hauptdarsteller, bestes Szenebild). Den Lord Macbeth, der mit allen Mitteln zum schottischen König gekrönt werden möchte, spielt Denzel Washington, famos wie auch Frances McDormand als Lady Macbeth. Die textgetreue Verfilmung ist eine der besseren Shakespeare-Adaptionen der jüngeren Vergangenheit, fern vom gewohnten Galgen-Humor der Coens. (pog)

Streamen: AppleTV+

THE LOST DAUGHTER

Maggie Gyllenhaal ist als Schauspielerin für ihre herausfordernde Rollenwahl bekannt. Nun hat sie für ihr erstaunliches Regiedebüt den Roman „La figlia oscura” von Elena Ferrante adaptiert. "The Lost Daughter" ("Die Frau im Dunkeln") ist eine Erinnerungsgeschichte: Hauptfigur Leda Caruso urlaubt alleine auf einer griechischen Insel. Die Begegnungen dort provozieren Flashbacks in ihre frühen 20er. Damals war sie Hälfte eines Elternpaares zweier Mädchen. Der Film nimmt das Tabuthema auf, dass man die eigenen Kinder nicht genug liebt, dass eine Mutter nicht nur Mutter sein will und dass Kinder kleine Monster sein können – nicht nur im netten Sinne. Gyllenhaal montiert die Zeitebenen überaus kunstvoll. Ein vielversprechender Auftakt einer Regiekarriere und für viele Menschen einer der authentischsten Filme übers Muttersein. Drei Oscarnominierungen für das Drama (bestes adaptiertes Drehbuch, beste Hauptdarstellerin, beste Nebendarstellerin). (pog)

Streamen: Netflix

BEING THE RICARDOS

Die Academy liebt Biopics, Nostalgieverliebtheit und Storys mit dem Blick zurück: Aaron Sorkins Film "Being the Ricardos" passt in dieses Bild. Nicole Kidman und Javier Bardem (beide für die beste Hauptrolle nominiert) verkörpern Lucille Ball und Desi Arnaz, die in den 1950ern in der US-Sitcom "I Love Lucy" das Ehepaar Lucy und Ricky Ricardo darstellten. Ihre leidenschafte Show sorgte für Rekord-Einschaltquoten und dafür, dass Kaufhäuser den langen Einkaufsabend von Montag auf Donnerstag verschoben, weil die Kundinnen und Kunden sonst ausgeblieben wären. Alle saßen vor dem Fernseher - so die kollektive Erinnerung. Sorkin komprimiert den Plot auf eine Episode im Jahr 1952, währenddessen zwei Schreckensmeldungen eintrudeln: Es wird behauptet, dass Lucy Parteimitglied der kommunistischen Partei ist, die andere, dass Desi eine Affäre hat. Kann die Sendung eine Zukunft haben? Als Lucille den Machern auch noch erklärt, sie sei schwanger. Eine schwangere Frau im Fernsehen zu zeigen? Unmöglich. Nebst anderer Schwierigkeiten, in denen das Private und das Politische vermengt werden, geraten Karrieren ins Kippen, dreht sich die Machtspirale skrupellos weiter und wird in enger Studiokulisse von der Essenz des Lebens berichtet: von Liebe, Betrug, Verlust oder Gier. Eine raffinierte, etwas schleppend inszenierte Komödie mit tragischen Elementen, die leider zu harmlos endet. Drei Nominierungen in den Schauspiel-Kategorien. (js)

Streamen: Amazon Prime