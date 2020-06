Facebook

Brilliert mit feinen Nuancen im Gesicht in "Das Vorspiel": Schauspielerin Nina Hoss © Filmladen

Nina Hoss hat in ihrem Schauspielerinnen-Leben schon viele verstörende Frauen verkörpert. In Ina Weisses Drama „Das Vorspiel“, das ab 26. Juni in den Kinos läuft, fügt sie mit Nuancen im Gesicht eine weitere großartige Facette hinzu – als obsessive Geigenlehrerin. Am Telefon erzählt die 44-jährige Deutsche, was sie daran gereizt hat.