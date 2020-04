Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

"Wären wir eine Zeitung, wir wären jeden Tag 300 Seiten dick.“ Sätze wie diese untermauern die Einzigartigkeit des weltweit erfolgreichen heimischen Kultursenders Ö 1. Ihn porträtieren die beiden Filmemacher Jakob Brossmann und David Paede in ihrem charmanten Werk „Gehört, Gesehen - Ein Radiofilm“. Im Vorjahr erhielt das Duo dafür den „Diagonale-Publikumspreis“ der Kleinen Zeitung, am Freitag (17. April) ab 18 Uhr können Sie die Doku, die noch nicht im Fernsehen zu sehen war, in Kooperation mit der Diagonale im Heimkino der Kleinen Zeitung auf kleinezeitung.at sehen.

Der Film bleibt 24 Stunden lang frei verfügbar, danach noch sechs Tage für Digitalabonnenten und neu registrierte User.



„Es war kein Auftragsfilm, wir sind auf Ö 1 zugegangen“, betont Brossmann. „Es war uns ganz wichtig, nicht die Radioproduktion abzufilmen, sondern Geschichten zu erzählen: über die Menschen, die hier arbeiten und die sich den Herausforderungen stellen, vor denen Medien grundsätzlich stehen", erzählten die beiden im Interview vor dem Filmstart.

Es war kein Auftragsfilm Jakob Brossmann

Die Filmemacher: David Paede und Jakob Brossmann Foto © Diagonale/Raneburger

Die Klugheit, der Witz und die Liebenswürdigkeit stecken im Detail: Zuschauer sehen, wie eine Reinigungskraft irrtümlich einen falschen Knopf im Studio drückt, erleben beim Einsprechen der Signation, auf wie viele Arten man „Guten Morgen, Österreich“ sagen kann, und erahnen in zahlreichen Redaktionssitzungen den Kern eines unabhängigen Journalismus: sich Themen perspektivenreich, faktenorientiert und sensibel zu nähern. Jedes Wort wird nicht nur immens geschätzt, sondern auf die Waagschale gelegt. Viele Zitate dieser Doku wären reif, auf Postkarten, T-Shirts oder Häferl gedruckt zu werden.

Die Doku, die 7760 Zuschauerinnen und Zuschauer ins Kino zog, ist eine Liebeserklärung an Ö 1, an Qualitätsjournalismus, an die Radiomacherinnen und Radiomacher, an Nischenthemen und ein starkes Plädoyer für öffentlich rechtlichen Rundfunk und wider Fake News. „Gerade jetzt sehen wir auch, wie wichtig das ist“, sagt Brossmann.



Der Film begleitet die Neuausrichtung des Senders. Seit damals ist viel passiert – einzelne Abteilungen sind auf den Küniglberg gezogen. Hier taucht man noch einmal bis in die hintersten Winkel des Funkhauses ein und lernt die Menschen hinter den Lieblingsstimmen kennen