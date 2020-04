Wildes Wohnzimmer-Abenteuer mit "Togo", das aufregende, schillernde Biopic "Rocketman" über Sir Elton John oder MacGyver aus Malawi mit "The Boy Who Harnessed the Wind". Frischer Streamingstoff wider die Langeweile.

Rocketman, das Biopic über Elton John, kann man nun auf Amazon Prime streamen © APA

Togo

In Disneys Konzernwelt ist genug Platz für zwei neue Schlittenhundefilme: „Togo“ entführt nach der Jack-London-Verfilmung „Call of the Wild“ erneut ins kalte Alaska. Willem Dafoe (erst kürzlich in „Siberia“ mit dem Hundeschlitten unterwegs) spielt den US-Norweger Leonhard Seppala, der zusammen mit seiner belgischen Frau Constance (Julianne Nicholson) Huskies trainiert. 1925 transportiert er in einer 300-Meilen-Fahrt lebensrettendes Diphtherie-Serum für Kinder ins Dorf-Krankenhaus von Nome - ein frühes Medienereignis. Kein Film für Impfgegner also, denn die legendäre amerikanische Rettungsgeschichte ist historisch verbrieft. Titelheld ist Führungshund Togo (gespielt vom blauäugigen Siberian Husky Diesel), laut der "Time Magazine"-Liste das heldenhafteste Tier aller Zeit.