Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Aktuell im Kino: Begegnungen mit Elfie Semotan hinter und vor der Kamera © Polyfilm

Frauen, alleine in Dessous, abgelichtet in lustvoller Pose mit herausforderndem Blick und dennoch nicht als Objekte: Mit der Palmers-Kampagne „Trau dich doch“ provozierte Elfie Semotan in den späten, prüden 1970ern eine handfeste Aufregung. Auffahrunfälle und eingeschlagene Schaufenster waren die Folge. Ihrer Popularität schadete das nicht.