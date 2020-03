Am neuen Trickabenteuer „Onward – Keine halben Sachen“ war ein 350-köpfiges Team beschäftigt. Wir trafen Produzentin Kori Rae zum Interview.

Produzentin Kori Rae mit den beiden Elfenbrüdern von „Onward“, ab Freitag in unseren Kinos zu sehen © PIXAR

Disneys zugekaufter Animationszweig Pixar ist dem Anschein nach auf Oscars abonniert. Kürzlich gab es für „Toy Story – Alles hört auf kein Kommando“ die begehrte Trophäe bereits zum zwölften Mal. Und schon naht der neueste Pixar-Streich. Nach zwei großen Präsentationen im Bewerb „Berlinale Special“ läuft am 5. März „Onward – Keine halben Sachen“ in unseren Kinos an. Produzentin Kori Rae (u. a. „Monster AG“, „Monster Uni“, "Oben", "Toy Story 2") weiß darüber viel zu erzählen.