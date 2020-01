Film-Ranking"Bad Boys for Life" löste "1917" an der Spitze der Kinocharts ab

Der Streifen mit Will Smith spielte in den USA bereits 73 Millionen US-Dollar ein.

Ein erfolgreiches Duo: Martin Lawrence und Will Smith © AP

Der Kinofilm "Bad Boys for Life" mit Will Smith und Martin Lawrence steht nach dem langen Ferienwochenende in den USA an der Spitze der US-Kinocharts. Die Fortsetzung von "Bad Boys II" aus dem Jahr 2003 spülte 73 Millionen US-Dollar (65,7 Mio. Euro) in die Kinokassen. Auf Platz zwei liegt Oscar-Favorit "1917", der in der Vorwoche auf Platz eins der Charts stand.

Das Drama rund um den Ersten Weltkrieg spielte am Wochenende 26,9 Mio. US-Dollar (24,20 Mio. Euro) ein. Obwohl er ohne große Stars auskommt, wurde der Streifen bereits sowohl bei den "Golden Globes" als auch bei den "Producers Guild of America awards" als bestes Drama gekürt. Auf dem dritten Rang fand sich am Wochenende "Dolittle" mit Robert Downey Jr..