Heute Filmstart Star Wars: Ein Erklärungsversuch in neun Episoden

Das Ende der Saga: Werden Rey und ihre Gefährten den Kampf gegen die Erste Ordnung gewinnen? © Disney/Lucasfilm

I Der ewige Kampf. Simpel wie in Märchen und Mythen – um nichts weniger als den Kampf der Unterdrückten gegen die Herrschenden, der Guten gegen die Bösen geht es im „Krieg der Sterne“. Und doch sind beide stärker miteinander verwoben, als es scheint.



II Space Opera. George Lucas hatte 1977 das ganz große Drama im Sinn: Herzschmerz, Familienzwist und so ganz nebenbei die Rettung der Welt.



III Lebensschule: Im Leben wird einem nichts geschenkt. Das Star-Wars-Universum bildet da keine Ausnahme. Das Lichtschwert ist kein Jausenmesser und erfordert viel Übung. Nicht zu vergessen: Mag auch der Schwertarm gestärkt sein, so geht doch nichts über die klassische Persönlichkeitsbildung – die ist in allen Trilogien perfekt ausexerziert. Überdies gilt lebenslang der legendäre Yoda-Spruch: „Viel zu lernen du noch hast“.