Neuer Film "Der Taucher"Julia Franz Richter über häusliche Gewalt: "Wir müssen darüber sprechen"

Meisterin der Blicke und Kraftbündel auf der Bühne: Julia Franz Richter © Lupi Spuma

Mitten ins mediterrane Idyll Ibizas pflanzt Regisseur Günter Schwaiger mit seinem neuen Film „Der Taucher“ (ab 29. November im Kino) eine eindringliche Geschichte über häusliche Gewalt, Demütigung und die Traumata, die darauf folgen. In der Realität eine Geschichte mit hohem Tabuisierungsgehalt. Denn in diesem Film ist der Gewalttäter, verkörpert von Alex Brendemühl, ein wohlsituierter, gebildeter Musiker und Komponist. Und das Opfer ist eine im Alltag selbstbewusste Frau (Franziska Weisz), die im Teufelskreis aus Abhängigkeit und Ausbruch feststeckt, obwohl sie wegen des Missbrauchs Anzeige erstattet hat. Schwaiger dokumentiert, was familiäre Gewalt anrichtet und wie sich diese Erfahrungen in der Psyche der nächsten Generation einnisten.