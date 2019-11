Filmstarts der Woche"Last Christmas": Die erste Ladung Weihnachten kommt

Das Lied ist Kult, der Film will es auch werden: "Last Christmas" mit Emilia Clarke in der Hauptrolle startet am Donnerstag. Was gibt es noch: "But Beautiful" sucht nach Weltrettungslösungen und "Le Mans 66" wird kräftig aufs Gas gestiegen.

Emilia Clarke und Henry Golding in "Last Christmas" © (c) AP (Jonathan Prime)

LAST CHRISTMAS

Regie: Paul Feig

Mit: Emilia Clarke, Henry Golding, Michelle Yeoh, Emma Thompson, Lydia Leonard

www.universalpictures.at/lastchristmas

Mit der Rolle der Daenerys Targaryen in der Fantasysaga "Game of Thrones" wurde Emilia Clarke berühmt. Jetzt ist sie in einer Liebeskomödie von "Brautalarm"-Regisseur Paul Feig zu sehen: In "Last Christmas" spielt Clarke eine junge Elfe, deren Leben ziemlich chaotisch verläuft. Mitten im größten Weihnachtstrubel trifft sie den netten Tom, dargestellt von Henry Golding ("Crazy Rich"). Doch ganz so einfach ist es nicht mit dem Happy End. Der Filmtitel ist übrigens nicht zufällig gewählt. Das Werk beruht auf dem weihnachtlichen Songklassiker "Last Christmas" der Popgruppe Wham! aus dem Jahr 1984. Auch andere Lieder aus dem Nachlass des berühmten Sängers George Michael, der 2016 starb, sind zu hören. Das Drehbuch schrieb Emma Thompson ("Tatsächlich... Liebe"), die auch selbst mitspielt.

LE MANS 66 - GEGEN JEDE CHANCE

Regie: James Mangold Mit: Matt Damon, Christian Bale, Jon Bernthal, Caitriona Balfe, Tracy Letts, Josh Lucas

www.disney.de

Die Hollywoodstars Matt Damon und Christian Bale spielen die Hauptrollen in dem nostalgischen Rennsportdrama "Le Mans - Gegen jede Chance". Der Film basiert auf einer wahren Geschichte: dem Prestigeduell zwischen dem US-Autobauer Ford und dem italienischen Sportwagenhersteller Ferrari beim halsbrecherischen 24-Stunden-Rennen von Le Mans in den 60er-Jahren. Damon spielt den Ex-Rennfahrer und Autodesigner Carroll Shelby, der mit seinem Team einen Rennwagen für Ford bauen soll, der mit Ferrari mithalten kann. Bale spielt Shelbys Freund, den aufbrausenden Rennfahrer Ken Miles, der im Hause Ford auf wenig Gegenliebe stößt. Höhepunkt des Films von Regisseur James Mangold ("Walk the Line") ist das spektakuläre Finale auf der Rennstrecke.

BUT BEAUTIFUL

Regie: Erwin Wagenhofer

www.but-beautiful-film.com

Dokumentarfilmer Erwin Wagenhofer war bisher einer der großen Mahner und zeigte mit Werken wie "We Feed The World" oder "Let's Make Money" Fehlentwicklungen der Gesellschaft auf. Mit seinem neuen Film "But Beautiful" wendet er sich nun den Lösungen zu. Wagenhofer zeigt Menschen, die neue Wege beschreiten - sei es in der Musik oder in der Rekultivierung vermeintlich ausgelaugten Landes. Er begleitet Frauen ohne Bildung, die sich zusammengeschlossen haben und Solaranlagen für Dörfer auf der ganzen Welt bauen oder einen Förster, der auch gesunde Häuser entwickelt. Und auch die Schwester des Dalai Lamas hat einen Auftritt.

Mehr zum Thema Filmkritik "But beautiful": Ein Bad im Optimismus

THE IRISHMAN

Regie: Martin Scorsese

Mit: Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Harvey Keitel, Bobby Cannavale, Ray Romano, Anna Paquin

www.netflix.com/at/title/80175798

Das Gangsterdrama "The Irishman" von Regiealtmeister Martin Scorsese erzählt die Geschichte des Mafiakillers Frank Sheeran (Robert De Niro), der tatsächlich existierte und der für den Gangsterboss Russell Bufalino (Joe Pesci) und den zwielichtigen Gewerkschaftsführer Jimmy Hoffa (Al Pacino) kriminelle Aufträge erledigte. Regisseur Martin Scorsese verfilmte das Buch "I Heard You Paint Houses", das auf angeblichen Geständnissen von Sheeran basiert. In dem mehr als dreistündigen Mafiaepos erzählt Sheeran als alter Mann aus seinem langen Gangsterleben. Der bis in die Nebenrollen top besetzte Film steht in der Tradition großer Scorsese-Klassiker wie "GoodFellas" und "Casino" oder Francis Ford Coppolas Mafia-Saga "Der Pate".

BOOKSMART

Regie: Olivia Wilde

Mit: Kaitlyn Dever, Beanie Feldstein, Skyler Gisondo, Billie Lourd, Jason Sudeikis, Lisa Kudrow

https://polyfilm.at/film/booksmart

Molly ist eine witzige und smarte Streberin, stolz darauf, dank harter Arbeit einen Studienplatz an der US-Eliteuni Yale ergattert zu haben. Sie steht über dem intriganten Geplänkel an ihrer Highschool und verbringt stattdessen lieber Zeit mit ihrer besten Freundin Amy. Als Molly aber eines Tages mit den Sportlern und coolen Schönheiten ihrer Schule über deren Unipläne spricht, merkt sie, dass auch die coolen Kids hervorragende Studienplätze bekommen haben - und das, obwohl sie dauernd auf Partys waren. Molly und Amy sind irritiert und beschließen, vier Jahre Lernen und Langeweile durch eine letzte Partynacht vor der großen Zeugnisvergabe wiedergutzumachen. Der Film punktet mit der großartigen Chemie zwischen den Hauptdarstellerinnen und vielen frischen Ideen von Regiedebütantin Olivia Wilde.

MY ZOE

Regie: Julie Delpy

Mit: Julie Delpy, Richard Armitage, Daniel Brühl, Gemma Arterton, Saleh Bakri, Nicolette Krebitz

www.myzoe.de

Im neuen Film von Julie Delpy wird eine Familie von einem schlimmen Schicksalsschlag getroffen. Delpy spielt die Genetikerin Isabelle, die in Berlin lebt und sich das Sorgerecht für ihre Tochter Zoe mit ihrem Ex-Mann James (Richard Armitage) teilt. Nach einem Unfall hat Zoe eine Hirnblutung. Die Ärzte wollen die Geräte abstellen - für die Eltern der größte Alptraum. Isabelle will den Tod ihrer Tochter nicht akzeptieren. Heimlich entnimmt sie Zoe kurz vor deren Tod Gewebeproben und reist damit nach Moskau; sie will ihre Tochter von einem Mediziner (Daniel Brühl) klonen lassen. Delpy hat hierbei auch das Drehbuch geschrieben und Regie geführt.

ZWINGLI - DER REFORMATOR

Regie: Stefan Haupt

Mit: Maximilian Simonischek, Sarah Sophia Meyer, Anatole Taubman, Ueli Jäggi, Stefan Kurt

www.zwingli-film.com

Ulrich Zwingli zählte zu den großen Reformatoren und schrieb als Schweizer Humanist Geschichte. Regisseur Stefan Haupt widmet seinem Landsmann mit "Zwingli - Der Reformator" nun eine großangelegte Filmbiografie, für die er Max Simonischek - Sohn der Burgtheaterlegende Peter Simonischek - als Hauptdarsteller gewann. Das opulente Historiendrama positioniert Zwingli auf einer Stufe mit Luther und Calvin und als Frontkämpfer für eine neue Weltordnung. Zwinglis Ideen einer Gesellschaft, die sich um die Armen und Kranken kümmert und die Rechte von Frauen und Kindern schützt, erscheinen dabei so aktuell wie damals.

HUMAN NATURE: DIE CRISPR REVOLUTION

Regie: Adam Bolt

https://polyfilm.at/film/human-nature

Die Erfindung der Genschere CRISPR ist zweifelsohne eine der größten wissenschaftlichen Durchbrüche des 21. Jahrhunderts. Sie ermöglicht Experten die ebenso fundamentale wie einfache Kontrolle über das menschliche Erbgut. Dies ebnet einerseits neue Wege im Kampf gegen Krankheiten, während andererseits das Designerbaby am Horizont als Schreckensszenario dräut. Die ethische Debatte muss sich mühen, mit der wissenschaftlichen Entwicklung Schritt zu halten. Regisseur Adam Bolt unternimmt in "Human Nature: Die CRISPR Revolution" nun eine Reise durch die Entwicklungen, die zu CRISPR geführt haben, bis hin zu den Prognosen, welche Rolle diese neue Methode in der Zukunft spielen dürfte.