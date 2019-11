Facebook

Der Cast von "Das perfekte Geheimnis" © Constantin Film

Das „Fack ju Göhte“-Team schlägt wieder zu. Im Mittelpunkt stehen drei Frauen, vier Männer und sieben Telefone und ein vermeintlich „lustiges“ Spiel. Bei einem gemeinsamen Abendessen legen alle ihre Handys auf den Tisch und alles, was an Nachrichten und Anrufen reinkommt, wird „geteilt“, mitgelesen und mitgehört. Das ergibt nicht nur komische, sondern auch böse Situationen. „Göhte“-Regisseur Bora Dagtekin inszenierte „Das perfekte Geheimnis“ mit Karoline Herfurth, Elyas M'Barek und Florian David Fitz in Hauptrollen. Das Trio beim Interview nach der Vorpremiere in Wien.