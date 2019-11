Facebook

Schön, aber auch kämpferisch und selbstbestimmt: Kaiserin Elisabeth © Ronald Zak

In der Filmgeschichte ist Kaiserin Elisabeth von Österreich dank der "Sissi"-Trilogie mit Romy Schneider vor allem als süßes Mädel präsent. Das soll sich nun ändern. Wie der "Spiegel" berichtet, will die deutsche Regisseurin und Drehbuchautorin Frauke Finsterwalder in ihrem neuen Film "Sisi - Kaiserin Elisabeth" mit diesem Klischee aufräumen. "Filme sollten immer einen neuen Mythos schaffen. Ich will zeigen, dass Kaiserin Elisabeth eine radikale, intelligente und moderne Frau war, weit mehr, als die Sissi mit Doppel-S, die wir alle kennen. Elisabeth wurde einfach ein Jahrhundert zu früh geboren", erklärt Finsterwalder, die mit ihrem Debütfilm "Finsterworld" einen Überraschungserfolg landen konnte.