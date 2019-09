Name enthüllt"Keine Zeit zu sterben": Der Titel für den neuen James-Bond-Film steht fest

Facebook

In jeder Lage saucool: Daniel Craig beim Selfie-Schießen mit Fans © AP

Der 25. James-Bond-Film wird im deutschen Sprachraum unter dem Titel "Keine Zeit zu sterben" in die Kinos kommen. Das gab Universal Pictures Germany am Montag auf Facebook bekannt. Damit wurde der Originaltitel "No Time To Die" wörtlich übersetzt. Nach "Leben und sterben lassen" (1973) und "Stirb an einem anderen Tag" (2002) ist es bereits das dritte 007-Abenteuer mit dem Wort "sterben" im Titel.

Der Film, der voraussichtlich der letzte mit Hauptdarsteller Daniel Craig als James Bond sein wird, soll in Österreich am 2. April 2020 starten. Die Dreharbeiten für den Agententhriller, in dem neben Craig auch Oscar-Gewinner Rami Malek ("Bohemian Rhapsody"), Lashana Lynch ("Captain Marvel") und erneut Lea Seydoux aus dem letzten Bond-Film "Spectre" (2015) mitspielen, laufen seit Monaten. Seit der österreichische Schauspieler Christoph Waltz in der Nähe eines Drehorts gesichtet wurde, wird auch schon heftig darüber spekuliert, ob nicht doch eine Rückkehr des im letzten Film besiegten Bond-Gegenspielers "Spectre" ansteht.

Zuletzt wurden in Süditalien unter anderem spektakuläre Actionszenen in der europäischen Kulturhauptstadt Matera gedreht. Zuvor wurde schon in Norwegen, auf Jamaika und in den Pinewood Studios bei London sowie im Zentrum der britischen Hauptstadt gefilmt. Regie bei "Keine Zeit zu sterben" führt der US-Amerikaner Cary Joji Fukunaga ("True Detective").