Bill Skarsgard als Pennywise im zweiten Teil von "ES" © Warner Bros./Brooke Palmer

ES: KAPITEL 2

Regie: Andy Muschietti Mit: Bill Skarsgard, James McAvoy, Jessica Chastain, Bill Hader, Isaiah Mustafa

www.warnerbros.de/kino/es_kapitel_2.html



Schon der Trailer sorgte mit seinen besonders vielen Aufrufen innerhalb von nur 24 Stunden für besonders viel Aufregung, der Film selbst schoss dann in vielen großen Ländern auf Platz 1 - und spielte schließlich weltweit insgesamt mehr als 700 Millionen Dollar ein: Die Rede ist von der Stephen-King-Verfilmung "Es" aus dem Jahr 2017. Nun gibt es eine (fast dreistündige) Fortsetzung der Gruselgeschichte rund um Clown Pennywise. Erneut hat Bill Skarsgard die Rolle des bösen Narren übernommen. Erneut kommt die Inszenierung von Regisseur Andy Muschietti. Fast drei Jahrzehnte sind vergangen seit den Ereignissen des vorigen "Es"-Films. Die Kinder aus dem "Klub der Verlierer" sind erwachsen geworden.

MADE IN CHINA

Regie: Julien Abraham

Mit: Frederic Chau, Medi Sadoun, Julie de Bona, Steve Tran, Mylene Jampanoi

www.filmladen.at/film/made-in-china

Francois ist trotz seiner chinesischen Wurzeln fast französischer als die Franzosen. Seine Herkunft möchte der Fotograf am liebsten vergessen. Aber dann wird seine Freundin schwanger und drängt ihn, den Kontakt zu seiner Familie und vor allem zu seinem Vater wieder aufzunehmen, den er nach einem Streit zehn Jahre lang gemieden hatte. Und so taucht Francois eher wider- als freiwillig ein in die Welt der chinesischen Gemeinschaft in Paris, begleitet und unterstützt von seinem besten Kumpel, dem Fahrlehrer Bruno. "Monsieur Claude"-Star und Hauptdarsteller Frederic Chau hat zusammen mit Regisseur Julien Abraham das autobiografisch inspirierte Drehbuch zu "Made in China" verfasst. Der feinfühlige Film über die Suche nach Identität und Zugehörigkeit regt zum Schmunzeln und Nachdenken an.

DIEGO MARADONA

Regie: Asif Kapadia

www.filmladen.at/film/diego-maradona

Diego Maradona ist für viele der beste Fußballer der Geschichte. In den 80er Jahren verzückte er die Sportwelt, krönte sich zum Weltmeister und wurde vor allem in Neapel gottähnlich verehrt. Jene wilde Zeit hat der Oscar-prämierte Filmemacher Asif Kapadia in einer Dokumentation verewigt, die komplett aus - teilweise noch unbekannten - Originalaufnahmen zusammengestellt wurde. Neben den Erfolgen und den Fußballfreuden, die der Argentinier der von Chaos, Armut und Mafia geprägten Stadt am Vesuv schenkt, geht der Film auch intensiv auf die persönlichen Probleme Maradonas ein. Der aus ärmlichsten Verhältnissen gekommene Jahrhundertsportler wird in der Metropole aufgerieben zwischen den Erwartungen der Tifosi, den Avancen der Frauen und der Camorra und seiner Kokainsucht.

DER HONIGGARTEN - DER GEHEIMNIS DER BIENEN

Regie: Annabel Janke Mit: Anna Paquin, Holliday Grainger, Emun Elliott, Steven Robertson, Kate Dickie

https://polyfilm.at/film/der-honiggarten

In einer schottischen Kleinstadt in den 1950er Jahren verlieben sich zwei Frauen. Doch die strengen Moralvorstellungen der Bewohner bekommen die beiden zu spüren und drängen sie in die Ecke. Oscarpreisträgerin Anna Paquin spielt eine der Frauen - eine leidenschaftliche Ärztin. Ihre zweite Leidenschaft ist es, Bienen zu züchten. Das Bienensummen zieht sich durch den Film und verleiht ihm eine besondere Atmosphäre. Die Tiere ziehen auch den kleine Charlie (Gregor Selkirk) in den Bann, der von der Beziehung zwischen der Ärztin und seiner Mutter Lydia (Holliday Grainger) zunächst nichts ahnt.

LILLIAN

Regie: Andreas Horvath

Mit: Patrycja Planik

http://stadtkinowien.at/film/1142

Lillian (Patrycja Planik) ist als Emigrantin in New York gestrandet und möchte von dort aus in ihre Heimat Russland zurück - zu Fuß. Der österreichische Regisseur Andreas Horvath hat aus dieser Grundidee ein Road Movie der anderen Art gemacht, das quer durch die USA bis in die Kälte Alaskas führt. In seinem ruhigen Erzählfluss orientiert er sich an der wahren Geschichte Lillian Allings, die in den 1920er-Jahren entschlossen hatte, zu Fuß von New York nach Russland zu wandern.

PUMUCKL UND SEIN ZIRKUSABENTEUER (Wiederaufnahme)

Regie: Peter Weissflog

Mit: Nikolaus Paryla, Sunnyi Melles, Christine Neubauer, Hans Clarin, Erni Singerl

www.welan.co.at/pumuckl-und-sein-zirkusarbenteuer

Pumuckl war auf großer Fahrt. Als er von dieser nach München zurückkehrt, ist dort allerdings nichts mehr wie vorher. Meister Eder ist verstorben, und in dessen Werkstatt dessen Cousin eingezogen. Aber auch der freundet sich nach dem ersten Schrecken mit dem Rotschopf an. Bald aber droht den beiden Gefahr durch ein ehrgeiziges Artistenpaar des Zirkus Barelli. Das will schließlich den quirligen Kobold für seine Zwecke missbrauchen.

LA FLOR

Regie: Mariano Llinas Mit: Elisa Carricajo, Valeria Correa, Pilar Gamboa, Laura Paredes, German De Silva, Hector Diaz

www.filmgarten.at/laflor

Regisseur Mariano Llinas zollt mit seinem in sechs Kapitel geteilten Film der Kinogeschichte seinen Respekt - mit sechs verschiedenen Genres. Jede Episode ist hier anders gestaltet. Die erste Episode fungiert als B-Film, die zweite als Musical, die dritte als Spionagethriller. Auch die Nouvelle vague und der Western finden sich in diesem cineastischen Tableau, das ganze 14 Stunden dauert.

HOT AIR

Regie: Frank Coraci

Mit: Steve Coogan, Neve Campbell, Taylor Russell McKenzie, Skylar Astin, Judith Light, Pico Alexander

www.kinostar.com/filmverleih/hot-air

Er ist wütend, zynisch, selbstverliebt und populistisch: "Ich gebe den Leuten für drei Stunden am Tag das Gefühl von Macht in einer grausam gleichgültigen Welt", sagt Radio-Moderator Lionel Macomb (Steve Coogan), der mit seinen giftigen Tiraden ein Millionen-Publikum begeistert. Aber eigentlich ist ihm das alles egal, denn die Welt dreht sich nur um ihn selbst. Frank Coracis Comedy-Drama "Hot Air" durchdringt die unheilvolle Macht der Worte, noch mehr aber kreist die Geschichte um Lionel Macomb selbst. Dessen fein austarierte Welt gerät durch einen heuchlerischen Konkurrenten ins Wanken. Völlig durcheinandergewirbelt aber wird diese erst durch seine plötzlich auftauchende Nichte Tess (Taylor Russell), die dem Egozentriker nach und nach mehr Menschlichkeit einimpft.

EISENBERGER - KUNST MUSS SCHÖN SEIN, SAGT DER FROSCH ZUR FLIEGE

Regie: Hercli Bundi

www.eisenberger-film.com

Der österreichische Künstler Christian Eisenberger hat mit seinen gut 40 Jahren bereits über 45.000 Werke geschaffen - und Tausende davon in der Öffentlichkeit stehen lassen. Der Schweizer Regisseur Hercli Bundi ist dem manischen Kunstproduzenten gefolgt, der sich der Maschine aus Galerien, Kunstmessen und Museen entzieht. Er spürt dabei den Fragen nach, was künstlerische Freiheit bedeutet - und was es heißt, Künstler zu sein.