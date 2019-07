Facebook

Actionstar und Charakterkopf © Victoria Will/Invision/AP

An den Film „Hitcher, der Highwaykiller“ müsste man sich nicht unbedingt erinnern, wenn nicht dieser strohblonde Holländer darin den Serienkiller dargestellt hätte. Rutger Hauer spielte den Irrsinn der Figur mit einer Kälte und mit einer Lust am Effekt, die im Kopf des Betrachters lange nachhallen.

Hollywood liebte den 1944 in Breukelen geborenen Rutger Hauer, weil er dem Bösen Faszination verlieh, wegen seines schwindelerregend abgründigen Lächelns. Dabei konnte er viel mehr, was er in Holland in den Filmen seines Mentors Paul Verhoeven (etwa in "Türkische Früchte") unter Beweis gestellt hatte. Einige gute ("Das Oterman-Wochende") und viele mittelmäßige bis schlechte Filme hat er gedreht, später kam er in „Batman Begins“ und „Sin City“ als Kultstar zurück. Für seine Rolle als Sowjetoffizier im Film über den Aufstand im KZ Sobibor erhielt er den. Seine stärkste Rolle spielte er dennoch in „Blade Runner“ (1982), wo er dem „bösen“ Replikanten Roy eine unterschwellige Traurigkeit verlieh, die unvergesslich ist.

Rutger Hauer sei am vergangenen Freitag in seinem Wohnort in Beetsterzwaag in der nördlichen Provinz Friesland gestorben, teilte seine Familie am Mittwoch der Nachrichtenagentur ANP mit. Hauer sei bereits im engsten Familienkreis beigesetzt worden.