US-Filmregisseur Quentin Tarantino will ein wenig kürzer treten. Sein neuer Film "Once Upon a Time in Hollywood" läuft Mitte August in Österreich an.

Quentin Tarantino © APA/AFP/ALBERTO PIZZOLI (ALBERTO PIZZOLI)

US-Filmregisseur Quentin Tarantino (56) denkt darüber nach, seine Karriere nach dem nächsten Film zu beenden. "Ich mag den Gedanken, zehn Filme zu drehen, und dann, bumm, das war's", sagte er in der US-Late-Night-Show "Jimmy Kimmel Live!". Er plane allerdings nicht, völlig zu verschwinden, sondern wolle weiter schreiben.

Tarantinos neuer Film "Once Upon a Time in Hollywood" mit Stars wie Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Al Pacino, Kurt Russell und Margot Robbie läuft am 15. August in den österreichischen Kinos an. Es ist Tarantinos neunter Film seit "Reservoir Dogs - Wilde Hunde" (1992), wenn man die beiden Teile von "Kill Bill" als einen Film rechnet.

Auch Brad Pitt, einer der Hauptdarsteller von "Once Upon a Time in Hollywood", will etwas kürzertreten. Er werde immer weniger machen, sagte er im Magazin "GQ Australia". "Ich glaube wirklich, dass es insgesamt ein Spiel für jüngere Männer ist." Zwar gebe es herausragende Rollen für ältere Charaktere, doch es werde eine "natürliche Auswahl" geben. Pitt sagte: "Ich bin hinter der Kamera auf der Produzentenseite und genieße das sehr."