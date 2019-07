Facebook

Natalie Portman erhielt in San Diego symbolisch gleich einmal Thors Hammer überreicht. Vom Regisseur des nächsten "Thor"-Films Taika Waititi. © Chris Pizzello/Invision/AP

Mit "Spider-Man: Far From Home" läuft der 22. Film des "Marvel Cinematic Universe", der zugleich Phase drei der Reihe beschließt. Mit dem "Black Widow"-Film (mit Scarlett Johansson) wird im Mai 2020 Phase vier eingeläutet.

Als 27. Film ist für den November 2021 "Thor: Love and Thunder" angekündigt. Bei der derzeit laufenden Comic-Con in San Diego gab Natalie Portman nun bekannt, dass sie in diesem Film nicht nur die Geliebte Thors, Jane Foster, darstellen wird. Sie wird vielmehr zum weiblichen Thor. Gemeinsam mit dem "Black Widow"-Film und dem bereits im Februar gestarteten "Captain Marvel" zeigt sich ein eindeuiger Trend: Die Welt der Superhelden wird weiblicher. Und nachdem DC mit "Wonderwoman" eine ganz starke Konkurrenz darstellt, muss jetzt auch Marvel nachziehen.