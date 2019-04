Die schwedische Darstellerin hatte in Bergman-Klassikern wie "Wilde Erdbeeren" oder "Das siebente Siegel" mitgespielt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (AFP)

Die durch ihre Rollen in Ingmar-Bergman-Filmen bekannt gewordene schwedische Schauspielerin Bibi Andersson ist tot. Andersson starb am Sonntag im Alter von 83 Jahren, wie ihre Tochter der Nachrichtenagentur AFP sagte. Die Darstellerin hatte in Bergman-Klassikern wie "Wilde Erdbeeren", "Das siebente Siegel" (beide 1957) und "Persona" (1966) mitgespielt.

Zahlreiche Auszeichnungen

Schon als 15-Jährige hatte Andersson begonnen, mit Bergman zusammenzuarbeiten - als Darstellerin in Seifenwerbung. Im Laufe ihrer Karriere wurde sie mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. 1963 gewann sie für ihre Rolle in "Schlafwagenabteil" des schwedischen Regisseurs Vilgot Sjöman den Silbernen Bären der Berlinale.

Sie drehte bis ins Jahr 2009 Filme. Nach einem Schlaganfall war sie dann aber teilweise gelähmt.

Ein Ausschnitt aus "Persona":

Mehr zum Thema Vertraut wie Mona Lisa Liv Ullmann wird 80 - mehr als nur die Muse Ingmar Bergmans