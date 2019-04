Film der Woche"Wildlife" als Chronologie einer Ehekrise

Neu im Kino: Paul Danos Leinwand-Adaption von Richard Fords Roman mit Carey Mulligan gibt herzzerreißenden Einblick in provinzielle Rollenklischees zu Beginn der 1960er-Jahre.

Beziehungsdrama vor gewaltiger Kulisse: Carey Mulligan versucht in Paul Danos „Wildlife“, einem falschen Idyll zu entkommen © SONY

Im Leben der Brinsons läuft alles wie am Schnürchen – zumindest nach außen. Jerry (Jake Gyllenhaal) arbeitet als Platzwart auf dem lokalen Golfplatz, während sich Jeanette um Haushalt und Sohn Joe (Ed Oxenbould) kümmert. Risse bekommt das kleinstädtische Familienidyll, als Jerry seinen Job verliert. Er ertrinkt in Selbstmitleid und Alkohol und wird depressiv. „Wir müssen ihm vertrauen, er wird seinen Weg machen“, beruhigt Jeanette zunächst noch ihren verunsicherten Sohn. Der ahnt bereits, dass sich sein Vater auf einem Irrweg befindet. Als Jerry seiner Familie schließlich eröffnet, als Freiwilliger einen verheerenden Waldbrand an der kanadischen Grenze bekämpfen zu wollen, reißt Jeanette der Geduldsfaden.