Wichtiger Film, kein Verleih: In „Let’s keep it“ beschäftigt sich die aus Kärnten stammende Journalistin Burgl Czeitschner mit Arisierung, Restitution und den braunen Flecken ihrer Familie.

Stellt ihren Film "Let´s keep it" am Samstag im Pfarrhof St. Jakob im Rosental vor: Burgl Czeitschner © Privat

65.000 Bäume wurden 1988 als Erinnerung an die 65.000 Wiener Opfer des Holocaust gepflanzt. Allerdings auf einem Grundstück, das gar nicht der Stadt Wien gehört. Dann die Villa Regenstreif im 18. Wiener Bezirk, die arisiert und im Zuge des Restitutionsverfahrens 1953 völlig devastiert und unbrauchbar an die Erben zurückgeführt wurde. Oder das endlose Tauziehen um die Rückgabe arisierter Villen in Velden am Wörthersee – offensichtlich von offizieller Seite unerwünscht und im Sand verlaufen.