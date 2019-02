Marie Kreutzer mit "Der Boden unter den Füßen" heuer im Wettbewerb - Bären-Verleihung am 16. Februar - Abschied von Dieter Kosslick.

© dpa-Zentralbild/Britta Pedersen

Heute, Donnerstag, Abend eröffnet die 69. Berlinale. Auf dem Roten Teppich des Filmfestivals werden heuer Stars wie Catherine Deneuve, Tilda Swinton oder Christian Bale und Jurychefin Juliette Binoche erwartet. Auf die Gala im Berlinale Palast am Potsdamer Platz folgt als Eröffnungsfilm "The Kindness of Strangers" der Dänin Lone Scherfig, der heuer auch im Wettbewerb mitmischt.

Ebenfalls im Wettbewerb ist heuer neben 16 weiteren Werken auch das Drama "Der Boden unter den Füßen" der Grazerin Marie Kreutzer, während etwa Nikolaus Geyrhalter seinen neuen Dokumentarfilm "Erde" in der Sparte Forum zeigt. Vergeben werden die Bären als Berlinale-Trophäe dann am 16. Februar. Zugleich stehen die Filmfestspiele heuer auch im Zeichen des Abschieds, wird die 69. Festivalausgabe doch die letzte unter Ägide von Langzeitdirektor Dieter Kosslick sein. Nach 18 Jahren macht dieser 2020 dem Italiener Carlo Chatrian als künstlerischem Leiter Platz.