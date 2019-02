"Drachenzähmen leicht gemacht" geht in Runde 3, "Heidi" geht in die Wiederholungsrunde und die "Frau des Nobelpreisträgers" auf Oscarkurs.

Glenn Close in "Die Frau des Nobelpreisträger" © (c) AP (Graeme Hunter)

DIE FRAU DES NOBELPREISTRÄGERS

Regie: Björn Runge

Mit: Glenn Close, Jonathan Pryce, Max Irons, Christian Slater, Elizabeth McGovern

www.diefraudesnobelpreistraegers.de

Hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine Frau, die ihm den Rücken frei hält. Aus dieser Redewendung hat der schwedische Regisseur Björn Runge einen Film gemacht: In "Die Frau des Nobelpreisträgers" erzählt er die Geschichte des Schriftstellers Joe Castleman (Jonathan Pryce) und seiner Ehefrau (Glenn Close, die dafür als heiße Oscar-Kandidatin gilt). Der Film setzt ein am Morgen eines großen Schicksalstages. Anruf aus Stockholm. Joe Castleman bekommt den - aus seiner Sicht hochverdienten - Literaturnobelpreis. Zusammen mit Joan und dem gemeinsamen Sohn David (Max Irons, Sohn von Jeremy), der ebenfalls Schriftsteller-Ambitionen hat, reist er zur Preisübergabe nach Schweden - und die Fassade des glücklichen Paares bekommt nach 40 Jahren Risse, auch weil es ein großes Familiengeheimnis verbirgt.

Regie: Eric BarbierMit: Charlotte Gainsbourg, Pierre Niney, Didier Bourdon, Jean-Pierre Darroussin, Catherine McCormack

Der 1914 in Vilnius geborene, in Polen in liebevoller Obhut seiner fürsorglichen Mutter Nina aufgewachsene Romain Gary wurde später in Frankreich zum gefeierter Autor, Weltkriegsflieger, Diplomaten und Filmregisseur. Dabei entpuppte sich der glühende Ehrgeiz seiner alleinerziehenden Mutter, das Beste aus ihrem Sohn zu machen, als treibende Kraft für den jungen Romain. Abgöttisch liebte Nina ihren Romain, und der durfte seine fragile, später schwer herzkranke Mutter bis zu ihrem Tod 1941 auf keinen Fall enttäuschen. Der französische Regisseur Eric Barbier erzählt in seinem opulenten Biopic "Frühes Versprechen" die wechselvolle Geschichte dieser ungewöhnlichen Mutter-Sohn-Beziehung, die noch über den Tod hinausging. Charlotte Gainsbourg spielt diese Mutter, Pierre Niney den Sohn.

DRACHENZÄHMEN LEICHT GEMACHT 3

Regie: Dean DeBlois

www.drachenzaehmenleichtgemacht.at

Hicks, Ohnezahn, Haudrauf, Rotzbakke, Fischbein, Valka und Astrid: Sie alle und noch einige mehr sind wieder mit dabei, wenn es nun im Kino zum bereits dritten Mal heißt: "Drachenzähmen leicht gemacht". Anfänglich mutet alles geradezu idyllisch an in dieser Fortsetzung der auf einer Buchvorlage beruhenden Saga rund um skurrile Drachen und bärtige Wikinger. Im "weltweit ersten Drachen-Wikinger-Paradies" haben sich Menschen und Fabelwesen derart eingerichtet, dass ein friedvolles Miteinander möglich ist. Die Freude aber, die währt nicht lange; ein Bösewicht namens Grimmel macht Hicks und Co. das Leben schwer. Dazu kommt, dass sich Drache Ohnezahn gehörig verliebt hat: in ein Drachenmädchen

HEIDI - DAS ORIGINAL AUS 1974

Regie: Isao Takahata

www.welan.co.at/heidi-das-original-aus-1974

Heidi - so scharf wie nie und in neuen Farben. So versprechen es die Verleiher, wenn der Animationsklassiker aus 1974 digitalisiert in die Kinos kommt. "Arupusu no shoujo Haiji" lautete der japanische Originaltitel der Adaption von Johanna Spyris Vorlage, die nun unter dem Titel "Heidi. Das Original aus 1974" erneut in die heimischen Kinos kommt. So können auch junge Generationen und ältere nostalgisch auf die Geschichte der kleinen Heidi blicken, die von ihrem Großvater in den Schweizer Alpen in die Megametropole Frankfurt zu ihrer Tante geholt wird, um der gehbehinderten Klara Gesellschaft zu leisten.

THE PRODIGY

Regie: Nicholas McCarthy

Mit: Taylor Schilling, Jackson Robert Scott, Colm Feore, Peter Mooney, Brittany Allen

https://whatswrongwithmiles.com

Von einem der Produzenten des Horrorfilms "Der Exorzismus von Emily Rose" kommt ein neues Kinostück zum Gruseln: In "The Prodigy" erzählt uns Regisseur Nicholas McCarthy von einem überbegabten Buben, der wegen seiner besonderen Fähigkeiten schon früh auf sich aufmerksam macht. Miles aber, so der Name des Wunderjungen mit den verschiedenfarbigen Augen, ist nicht nur außerordentlich intelligent, er hat auch irgendetwas Böses in sich. Hat sich eine übernatürliche, eine paranormale Kraft des Knaben ermächtigt? In ihrer Verzweiflung sucht die, von der amerikanischen Schauspielerin Taylor Schilling ("Orange Is the New Black") verkörperte Mutter von Miles professionelle Hilfe.

THE LEGO MOVIE 2

Regie: Mike Mitchell (V)

www.lego.com/de-de/themes/the-lego-movie-2

Die Steinchen-Saga "The Lego Movie" war 2014 ein Megaerfolg - nun kommt die Fortsetzung. War im ersten Teil noch der fiese Lord Business der Schurke, bekommen es die gelbköpfigen Spielzeughelden rund um den stets unsagbar gut gelaunten Emmet Brickowoski (im Original gesprochen von Hollywoodstar Chris Pratt) mit Invasoren aus dem All zu tun - mit Duplo-Figuren, die bekanntermaßen ebenfalls zu den Marken des Lego-Konzerns gehören. Das Regieduo Phil Lord und Christopher Miller, das den ersten Teil zu einem Kassenschlager machten, schrieb das Drehbuch. Die Regie überließen sie diesmal Mike Mitchell ("Für immer Shrek").

GLÜCK IST WAS FÜR WEICHEIER

Regie: Anca Miruna Lazarescu

Mit: Ella Frey, Martin Wuttke, Emilia Bernsdorf, Christian Friedel, Sophie Rois

www.filmladen.at/film/glueck-ist-was-fuer-weicheier

Stefan Gabriel (Martin Wuttke) ist Bademeister und verwitweter Vater von zwei Töchtern: Die 12-jährige Jessica (Ella Frey) wird ob ihres burschikosen Äußeren oft für einen Buben gehalten. Und die hübsche 15-jährige Sabrina (Emilia Bernsdorf) leidet an einer schweren Krankheit. Während Jessica an so manchem Tick leidet, genießt Sabrina trotz Krankheit ihre verbliebene Lebenszeit. Dann jedoch verschlechtert sich der Krankheitszustand der älteren Schwester - worauf die jüngere einen Plan ersinnt, um Sabrina zu retten: Die müssen ein Ritual aus einem alten Buch ausführen. Dafür muss Sabrina allerdings auch Sex mit einem Burschen haben. Und so macht sich Jessica daran, einen potenziellen Bettpartner für ihre ältere Schwester zu finden.