Der Kärntner Regisseur Alexander Lercher mit Conchita © (c) PHILIPP HUTTER/ KK

"Ich brauche keine Therapie, sondern drehe lieber Filme“, ist der Kärntner Regisseur Alexander Lercher (27) überzeugt. Donnerstag feierte sein zweiter Spielfilm „The Salzburg Story“, der 2018 beim 21. „California Independent Film Festival“ in San Francisco den Hauptpreis abräumte, Europa-Premiere. Die kulturübergreifende Liebesgeschichte wurde mit nur 200.000 Euro auf die Beine gestellt. In unterschiedlichen Rollen zu sehen sind Alfons Haider (61) Tony Award-Gewinnerin Kelly Bishop (74, „Gilmore Girls“), Heinz Trixner (77) und Tom Millen (29). „Der Cast war ein Wahnsinn, es gab keine Egos am Set“, sagte Lercher. Bei der Premiere im Wiener Metro Kino wurden, neben den Hauptdarstellern, u.a. Conchita (30), Lotte Tobisch (92), Julian Stoeckel (31) und Silvia Schneider (36) gesichtet. Alfons Haider war durch eine Grippeerkrankung ans Bett gefesselt, wurde aber von seiner Mutter Anna vertreten. „The Salzburg Story“ ist ab sofort in den österreichischen Diesel-Kinos (z.B. Gleisdorf) zu sehen.

The Salzburg Story: Premiere Produzent Alexander Peter Lercher mit Schauspieler Heinz Trixner. „The Salzburg Story“ ist eine kulturübergreifende Liebesgeschichte eines jungen neurotischen österreichischen Komponisten (Millen) der sich in eine Amerikanerin verliebt. (c) PHILIPP HUTTER/ KK Hier im Bild: Hauptdarsteller Aude des Pallieres und Tom Millen. Hauptdarsteller Alfons Haider konnte wegen einerGrippeerkrankung leider nicht kommen. (c) PHILIPP HUTTER/ KK Das Publikum zeigte sich geschlossen begeistert von der Tatsache, dass dieser Film jeden Vergleich mit Hollywood Produktionen standhalten würde, mit dem einzigen Unterschied das die Herstellungskosten nicht 200 Millionen sondern 200.000 Euro betrugen. Im Bild: Silvia Schneider, Lottie Venskus. (c) PHILIPP HUTTER/ KK Die Grande Dame der österreichischen Gesellschaft, Schauspielerin Lotte Tobisch, stattete der Premiere einen Besuch ab. (c) PHILIPP HUTTER/ KK Rena Bilsbury mit Julian Stoeckel und Edith Leyrer. (c) PHILIPP HUTTER/ KK Tom Neuwirth alias Conchita gab sich auch die Ehre. (c) PHILIPP HUTTER/KK Alexander P. Lercher äußerte sich dankbar: „ Ich freue mich über diese Auszeichnung, ich habe ein wunderbares Team und eine großartige Besetzung die das alles möglich gemacht haben. Ich bin so glücklich die Chance zu haben Filme machen zu dürfen. Jeder war dabei weil sie dabei sein wollten, Kelly Bishop, Alfons Haider, sie alle waren von der Geschichte überzeugt und waren mit Leidenschaft am Werk.“ (c) PHILIPP HUTTER/ KK 1/7