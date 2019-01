Facebook

Mit dem Preis für die beste männliche Hauptrolle geehrt: Laurence Rupp in "Cops" © APA/HANS PUNZ

Er war der Abräumer der Diagonale im Vorjahr: der brisante Gerichtsfilm „Murer – Anatomie eines Prozesses“. Darin rollt Christian Frosch den wahren Justizskandal des angesehenen Lokalpolitikers und „Schlächters von Vilnius“ Franz Murer auf, der 1963 trotz belastender Beweise in Graz freigesprochen wurde. Die 400 stimmberechtigten Mitglieder der Österreichischen Filmakademie kürten den Film zum Sieger in der Königsklasse „Bester Spielfilm“.



Nicht weniger realpolitisch ist das als bester Dokumentarfilm ausgezeichnete Werk: Ruth Beckermanns „Waldheims Walzer“ ist eine präzise Analyse des Wahlkampfjahres 1986, die schon bei der Berlinale prämiert wurde. Bei ihrer Preisrede im Wiener Rathaus sagte die Filmemacherin: „Vor einem Jahr waren alle schockiert, wie aktuell dieser Film ist“, sagte sie. „Nun, ein Jahr später, hat die Wirklichkeit den Film überholt. Die ÖVP ist vom Waldheim auf den Waldhäusl gekommen. Vom Heim zum Häusl.“

Über die Darstellerpreise durften sich Laurence Rupp (beste männliche Hauptrolle) und Anton Noori (beste männliche Nebenrolle) für den Polizeifilm „Cops“ freuen, der sowohl beim Filmfestival Max-Ophüls-Preis in Saarbrücken als auch bei der Diagonale als Publikumssieger hervorgegangen war. Für ihre unglaubliche Leistung in „Die Einsiedler“ geehrt wurde Ingrid Burkhard mit dem Preis für die beste weibliche Hauptrolle, über die Auszeichnung für die beste weibliche Nebenrolle darf sich Inge Maux für ihr Spiel in „Murer – Anatomie eines Prozesses“ freuen – sie bedankte sich mit einem jüdischen Lied.

Politische Reden



Die weitgereichtesten Danksagungen kamen aus Los Angeles, von dem Exil-Zufluchtsort „Villa Aurora“: Regisseur Wolfgang Fischer und Drehbuchautorin Ika Künzel. Das Flüchtlingsdrama „Styx“ erhielt zwei Preise – jenen für die beste Regie und jenen für das beste Drehbuch.

Explizit politisch fielen viele Dankesreden aus und Burgtheaterstar Peter Simonischek las eine präzise, mahnende Gastrede des erkrankten Schriftstellers Martin Pollack. „Wir alle sind der Sprache verpflichtet – im Sinne der Wahrheit und der Menschlichkeit.“

Er warnte vor der Manipulation und dem Missbrauch der Sprache, vor Fremdenfeindlichkeit und Demokratieabbau. Er zitiert die polnische Regisseurin Agnieszka Holland: „In der nächsten Dekade kann alles passieren, sogar das Schlimmste.“ Aber: Für Filmemacher habe das Vorteile. „Sie zwinge dazu, die Zone des Komforts zu verlassen und einen neuen Blick auf die Wirklichkeit und uns selber zu werfen.“

