"Green Book" über eine Männerfreundschaft in schwierigen Zeiten, "The Mule " über eine schwierige Mission für Clint Eastwood und "Love Machine" zeigt Thomas Stipsits in schwierigem Gewerbe.

GREEN BOOK - EINE BESONDERE FREUNDSCHAFT

Regie: Peter Farrelly

Mit: Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini, Dimiter D. Marinov, P.J. Byrne, Don Stark

www.foxfilm.at/green-book

Der eine hat nicht nur einen Appetit, der kaum zu zügeln ist, sondern auch ein äußerst loses Mundwerk; der andere ist ein distinguierter, charismatischer Künstler, für den der anstehende Trip zur brutalen Herausforderung wird: In "Green Book" schickt Komödienspezialist Peter Farrelly das Duo Viggo Mortensen und Mahershala Ali auf eine unterhaltsame, aber auch harte Reise. Nach wahren Begebenheiten begleitet man dabei den Jazzmusiker Don Shirley (Ali) auf seiner Tournee durch die Südstaaten der USA, wo er von seinem hemdsärmeligen Chauffeur Tony Lip (Mortensen) öfters aus der Patsche geholt wird. Ein Film über Rassismus und ungewöhnliche Freundschaften, der allen voran von seinen Hauptdarstellern lebt.

THE MULE

Regie: Clint Eastwood

Mit: Clint Eastwood, Bradley Cooper, Laurence Fishburne, Michael Pena, Dianne Wiest, Andy Garcia

www.themulefilm.net

Hollywood-Veteran Clint Eastwood schlägt mit 88 Jahren in "The Mule" gleicht doppelt zu - als Regisseur und Hauptdarsteller. Nach einer wahren Begebenheit spielt er den Kriegsveteranen Leo Sharp, der im hohen Alter als Drogenkurier für ein mexikanisches Kartell Kokain in die USA schmuggelte. Der ergraute Rentner fällt den Fahndern zunächst nicht auf, die Drogenbosse bessern seine Kasse großzügig auf. Eastwood inszeniert "The Mule" als eine Mischung aus Roadmovie, Krimi und Familiendrama. Es ist sein erster Auftritt vor der Kamera seit "Back in the Game" im Jahr 2012. An seiner Seite spielen Bradley Cooper, Michael Pena und Dianne Wiest mit.

MIA UND DER WEISSE LÖWE

Regie: Gilles de Maistre Mit: Daniah De Villiers, Melanie Laurent, Langley Kirkwood, Lionel Newton, Brandon Auret

www.constantinfilm.at/kino/mia-und-der-weisse-loewe.html

Für Mia, Protagonistin dieses Familienfilms, stehen Veränderungen an: Mit ihrer Familie zieht die Zehnjährige von London ins ferne Südafrika. Ihr Heimweh währt lange, immer wieder muss sie an die in der Heimat zurück gelassenen Freunde denken. Eines Tages aber erblickt auf der Farm der Eltern ein weißes Löwenbaby das Licht der Welt. Das besondere Tier weckt immer mehr Mias Interesse - schließlich entwickelt sich zwischen den beiden eine wunderbare Freundschaft. Charlie aber bleibt nicht immer so klein und süß; Mias Eltern sehen in dem ausgewachsenen Löwen gar eine potenzielle Gefahr.

CHECKER TOBI & DAS GEHEIMNIS UNSERES PLANETEN

Regie: Martin Tischner

www.filmladen.at/film/checker-tobi-das-geheimnis-unseres-planeten

Vulkane, Pazifik und ewiges Eis: In "Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten" reist der KiKA-Moderator Tobias Krell rund um die Welt. Er steht am Krater eines grummelnden Vulkans, wird mit der bitteren Armut in Indien konfrontiert und taucht im Pazifik nach Fischen. Und er landet in Grönland, mitten in der endlosen Weite von Schnee und Eis, wo Wissenschafter erforschen, wie hoch und wie schnell der Meeresspiegel steigen wird. Kindgerecht und spannend erklärt der Film, dass es auf der Erde wunderschön ist, dass es gleichzeitig aber auch handfeste Probleme gibt. Die Klimaerwärmung etwa oder den Wassermangel in vielen Ländern. Dabei ist der Film wie eine Schnitzeljagd gestaltet. Denn das Geheimnis der Erde kann "Checker Tobi" erst ganz am Ende lüften.

LOVE MACHINE

Regie: Andreas Schmied Mit: Thomas Stipsits, Claudia Kottal, Ulrike Beimpold, Barbara Schöneberger, Lilian Klebow, Adele Neuhauser, Katharina Straßer, Holger Schober

www.filmladen.at/film/love-machine

Was braucht ein guter Callboy? Wenn man schon nicht mit dem Aussehen punkten kann, dann sollte das beste Stück entsprechend ausgestattet sein. Auf dieser Schiene versucht sich der von Starkabarettist Thomas Stipsits gespielte Georgy Hillmaier in der neuen Komödie "Love Machine". Nachdem die Musikerkarriere nichts geworden ist, verdingt er sich eben als Prostituierter. Seine Schwester Gitti (Julia Edtmeier) ist die "Zuhälterin", dient ihr Beautysalon doch als ideale Werbeplattform. Und Georgy reüssiert in seinem neuen Metier mit Charme und Einfühlungsvermögen - bis Fahrlehrerin Jadwiga (Claudia Kottal) die Frau seines Herzens wird. Nun muss sich Georgy zwischen Liebe und Beruf entscheiden.

DIAMANTINO

Regie: Gabriel Abrantes, Daniel Schmidt

Mit: Carloto Cotta, Carla Maciel, Chico Chapas, Filipe Vargas http://stadtkinowien.at/film/1089

Just als das Finale der Fußballweltmeisterschaft ansteht, verliert der portugiesische Fußballstar Diamantino (Carloto Cotta) seinen Vater - und sein magisches Mojo. Entsprechend hart fällt die Kritik der Medien aus - und seine fiesen Zwillingsschwestern stürzen sich auch noch auf den Sportler. Der möchte doch eigentlich nur die Welt verbessern, von seinem Elfenbeinturm des Weltstars aus. So tappst Diamantino von einem Fettnäpfchen in die nächste Falle und sieht sich mit der realen Welt konfrontiert, die von Korruption, Flüchtlingselend und dem Aufstieg der nationalistischen Rechten in Europa geprägt ist. Ähnlichkeiten mit irgendwelchen portugiesischen Starfußballern sind in dieser überdrehten Komödie rein zufällig.

WEIGHTLESS

Regie: Jaron Albertin Mit: Alessandro Nivola, Julianne Nicholson, Johnny Knoxville, Marc Menchaca, Siobhan Fallon Hogan www.kinostar.com/filmverleih/weightless

Joels Leben ist nicht direkt der Hit, arbeitet er doch auf der Müllhalde in Fulton County. Umso mehr wird diese Existenz auf den Kopf gestellt, als die Exfrau des Eigenbrötlers verschwindet und Joel sich um den gemeinsamen Sohn Will kümmern muss, der mit seinen zehn Jahren bereits weit mehr als 100 Kilogramm auf die Waage bringt und wegen eines Traumas stumm ist. Immerhin Nachbarstochter Carla freundet sich aber mit dem verstörten Buben an und findet einen Zugang zu ihm. Joel indes beginnt Freude an seiner Vaterrolle zu empfinden - als die Behörden Will an eine Pflegefamilie vermitteln wollen.