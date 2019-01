Interview"Love Machine": Ein Callboy mit Waschbärbauch

Thomas Stipsits spielt in „Love Machine“ einen Callboy. Wir sprachen mit ihm über Männlichkeit, Kameratiere und Frauenüberschuss auf dem Set.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

"Ich bin ein weichgezeichneter Kopf", sagt Thomas Stipsits © Ingo Pertramer

In der neuen Austro-Komödie „Love Machine“ spielen Sie einen Mann, der ins Callboy-Dasein hineinschlittert. Hand aufs Herz: Was war Ihr erster Gedanken beim Lesen des Drehbuchs?

THOMAS STIPSITS: Interessante Rolle, lustige Geschichte. Als ich erfahren habe, dass Andreas Schmied inszenieren wird, habe ich zugesagt. Wir beide waren uns schnell einig, dass wir die Geschichte nicht als Sex-Klamotte oder Klamauk erzählen wollen, sondern die Hauptfigur ernst nehmen. Die stolpert ohnehin in viele absurde, ungewöhnliche Situationen.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.