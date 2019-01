Facebook

Oscars 2019: Heute werden die Nominierungen verkündet © APA/AFP/MARK RALSTON

Die Golden Globes haben die "Awards Season" eingeläutet. Nun nähert sich der Höhepunkt der Saison. Heute früh ab 5 Uhr Ortszeit (In Europa: 14 Uhr) werden in Los Angeles die Oscar-Nominierungen für die große Verleih-Gala am 24. Februar bekannt gegeben. Der offizielle Live-Stream beginnt um 14.20 Uhr.

Chancen auf die begehrteste Trophäe, den Oscar für den besten Film, können sich neben Bradley Coopers "A Star Is Born" und Afro-Actionkracher "Black Panther" wohl die beiden Siegerfilme bei den Globes machen: Das Rassismus-Drama "Green Book" und das Freddie Mercury-Biopic "Bohemian Rhapsody". Ob auch Alfonso Cuarons viel gepriesener autobiografischer Schwarzweißfilm "Roma" in die engere Auswahl kommt? Es wäre der erste spanischsprachige Film in der Top-Kategorie.

Insgesamt werden die Oscars in 24 Kategorien vergeben. Für das größte Interesse sorgen traditionsgemäß der beste Hauptdarsteller und die beste Hauptdarstellerin. In der letzteren Kategorie gilt Globes-Gewinnerin Olivia Colman als Queen Anne in Yorgos Lanthimos' "The Favourite" als klare Favoritin. Auch Lady Gaga ("A Star Is Born") sollte sich Chancen auf eine Nominierung ausrechnen dürfen - genauso wie Kritikerliebling Glenn Close ("The Wife").

Unter den besten Schauspielern sticht neben Viggo Mortensen ("Green Book") vor allem Rami Malek ("Bohemian Rhapsody") hervor. Christian Bale als Dick Cheney ("Vice") und John David Washington ("BlacKkKlansman") dürfen sich auch ganz gute Aussichten auf eine Nominierung haben.

Auch die Konkurrenz um den Auslands-Oscar für den besten fremdsprachigen Film ist diesmal stark: Sollte Cuaron mit "Roma" beim besten Film nicht zum Zug kommen, ist er hier wohl der Favorit. Auch gut im Rennen: Pawel Pawlikowskis Liebesdrama „Cold War - Der Breitengrad der Liebe“ (Polen), die südkoreanische Einreichung „Burning“ und Florian Henckel von Donnersmarcks „Werk ohne Autor“ über den Künstler Gerhard Richter. Der soll aber von seinem fiktionalisierten Porträt nicht gerade begeistert gewesen sein.

Die Oscar-Gala am 24. Februar wird übrigens wieder von ORF und ProSieben übertragen. Noch offen: Die Moderatoren. Da Comedian Kevin Hart nach Vorwürfen homophober Äußerungen zurückgetreten ist, soll sich nun eine Riege von Hollywood-Stars am Moderatorenpult abwechseln.